«الاعمار« تبحث مع شركة تركية تنفيذ مشاريع السكن الاقتصادي

بغداد – الصباح الجديد:

بحث وكيل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة لشؤون الاسكان المهندس جابر عبد خاجي الحساني مع شـركةmentor التركية تنفيذ مشاريع السكن الاقتصـــــادي في العراق التي ابدت رغبتهـا بالعمل في العراق وتنفيذ عدد من اعمال السكن الاقتصـادي .

ودعا الوكيل الشركة التركية الى المشـاركة في ورشـة العمل التي ستنظمها الوزارة بحضور عدد من الشركات المحلية والعربية والاجنبيـة من (12-13) حزيران 2019 لعرض تصاميم معمارية وهندسية وتقديم موديلات تمثل نماذج للوحدات السكنية التي تتقدم بها الشركات ، مؤكداً ان خطة الوزارة والبرنامج الحكومي متجه نحـو السكن الاقتصادي للمواطنين كونه المحرك الاساس للتنميــــة .

من جانب اخر تواصل الوزارة اعمالها في اكساء طبقة الاساس القيري لمشروع طريق (كوت – بدرة – مهران ) في محافظة واسط عن طريق شركة حمورابي العامة وبأشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة.

وذكر المركز الاعلامي ان الاعمال في المشروع تضمنت عملية اكساء طبقة الاساس القيري بسمك (10سم) للطريق الدولي البالغ طوله 40 كيلو مترا الذي يربط العراق بالجمهورية الايرانية الاسلامية , مشيرا الى انه سيخفف من الزخم المروري الحاصل على الممرات القديمة كما وسيسهم في دفع مستويات السلامة العامة للمواطنين اضافة الى تسهيل حركة نقل المسافرين والزائرين والتبادل التجاري بين البلدين (وبين المركز الاعلامي ان المشروع يتضمن ايضا انشاء جسر كونكريتي بطول 48 م حيث يعد الجسر الوحيد في الطريق لتصريف السيول القادمة من الاراضي الايرانية باتجاه محافظة واسط ، كما يشمل العمل انشاء الممر الثاني للطريق اضافة الى قشط الارض والدفن بالتراب النظيف والسبيس على شكل طبقات مع انشاء الاكتاف واعمال الحدل والاكساء وانشاء قناطر انبوبية ومنهولات الجزرة الوسطية , فضلا عن انشاء اسيجة حماية وتخطيط مركز الطريق ونصب علامات مرورية وارشادية تحذيرية .