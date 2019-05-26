حنان مطاوع تقوم بدور السيدة نفسية

الصباح الجديد – وكالات:

طرح الداعية عمرو خالد، عبر قناته على YouTube الفيلم القصير “الرحلة الثالثة: السيدة نفسية” من بطولة الفنانة حنان مطاوع.

يتناول الفيلم سيرة السيدة نفيسة، حفيدة السيدة فاطمة ابنة الرسول، وجسدت حنان مطاوع شخصية السيدة نفسية، فيما أدى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التعليق الصوتي للفيلم الذي بلغت مدته قرابة العشر دقائق، وشارك في البطولة عدد من الممثلين من بينهم، هبة عبد الغني، ويوسف إسماعيل.

الفيلم هو الثالث في سلسلة أفلام قصيرة بعنوان “الرحلة” ويطرحها عمرو خالد، كل يوم خميس في رمضان، وتتناول سير شخصيات تركت آثر في التاريخ الإسلامي، وحتى الآن تم طرح ثلاثة أفلام تناولت سيرة كل من، مالك بن دينار، وأبو حامد الغزالي والسيدة نفيسة، ومن المنتظر طرح فيلم عن “الحسن البصري” يوم الخميس المقبل.

سلسلة أفلام “الرحلة” فكرة كل من عمرو خالد، ومحمد خليفة، كتابة وسيناريو عمرو خالد، وسيف الخوانكي، وإخراج محمد خليفة.