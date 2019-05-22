البرلمان يدعو لزيادة الخزين الستراتيجي من المواد الغذائية تحسبا للطواريء

بغداد – الصباح الجديد:

طالب مجلس النواب بزيادة الخزين الستراتيجي الغذائي في البلاد، على خلفية التوترات التي باتت تعصف بالمنطقة والخليج العربي.

واكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري امس الأربعاء، أن الاوضاع في المنطقة تسير بوما بعد اخر للتازم اكثر في ظل تصاعد التصريحات والمواقف المتبادلة، داعيا إلى زيادة الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

وقال في بيان صحفي اطلعت عليه الصباح الجديد، “ العراق يعيش وسط هذا التازم ويسعى من خلال علاقاته المتوازنة مع طرفي الازمة الى الوصول مع جهات اقليمية ودولية لحل لهذه الازمة قبل تفاقمها اكثر “.

واضاف الشمري ان ” على الحكومة العمل على وضع خطط طوارئ تحسبا لاي تدهور في الاوضاع والعمل على زيادة الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية والمشتقات النفطية”.

وشدد على ” اهمية حماية المخازن الغذائية والمطاحن والصوامع في ظل مانشهده خلال الفترة الحالية من عمليات حرق لمزارع وبساتين في عدة محافظات”، منوها إلى “اهمية العمل الحكومي والنيابي المشترك في هذه الفترة الحساسة من تاريخ العراق والمنطقة والابتعاد عن اي مواقف تضر بواقع العراق ووضعه المهم في المنطقة”.