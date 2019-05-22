مصر ترفع أسعار الكهرباء 15 في المئة

الصباح الجديد – وكالات:

أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر رفع أسعار الكهرباء 14.9 في المئة في المتوسط بدءا من تموز المقبل، بالتزامن مع بدء السنة المالية 2019-2020، وذلك في إطار إعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقاً لخطة رفع الدعم تدريجاً حتى عام 2021.

وقال شاكر في مؤتمر صحافي «بعد تطبيق الأسعار الجديدة سينخفض العجز في قطاع الكهرباء من 33.5 بليون جنيه (1.958 بليون دولار) إلى 16.5 بليون جنيه (970 مليون دولار).

وكان مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب تضمّن خفض مخصصات دعم الكهرباء بنحو 75 في المئة. وبلغت تلك المخصصات المالية لدعم الكهرباء 4 بلايين جنيه في مقابل 16 بليوناً في العام المالي الحالي 2018-2019. وتطبق الحكومة خطة لرفع الدعم عن الكهرباء للحدّ من خسائر قطاع الكهرباء، كما من المقرر أن تشهد موازنة العام المالي 2020-2021 نهاية دعم الكهرباء.

إلى ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي 20.25 في المئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 بليون دولار) نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وزاد الدين الخارجي 16.6 في المئة إلى 96.612 بليون دولار.