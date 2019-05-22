مؤتمر في البحرين لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية

الصباح الجديد – وكالات:

تشارك السعودية والإمارات في مؤتمر يُعقد الشهر المقبل في البحرين بهدف تشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طال انتظارها لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتستضيف البحرين ورشة عمل ”السلام من أجل الازدهار“ يومي 25 و26 يونيو حزيران بالتعاون مع الولايات المتحدة. وعبر مسؤولون ورجال أعمال فلسطينيون عن رفضهم لها حيث يريدون الاستجابة لمطالبهم السياسية في أي حل للنزاع القائم منذ عقود.

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى مقاطعة عربية لهذا الاجتماع.

وقالت وكالة الأنباء السعودية يوم امس الأربعاء إن وزير الاقتصاد والتخطيط سيشارك في الاجتماع. وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن أبوظبي سترسل وفدا.

وقاطعت السلطة الفلسطينية جهود السلام الأمريكية منذ نهاية 2017 عندما قرر ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في تغيير لسياسة أمريكية دامت عقودا.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن إدارة ترامب سعت لطلب الدعم من الحكومات العربية. ومن المرجح أن تطالب الخطة بمساعدات مالية للفلسطينيين تقدر بمليارات الدولارات معظمها من دول الخليج الغنية بالنفط.

وطمأنت السعودية حلفاءها العرب بأنها لن توافق على أي خطة أمريكية لا تُلبي المطالب الفلسطينية التي تشمل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية وحق العودة للاجئين الذين شُردوا بسبب الحروب بين العرب وإسرائيل وتجميد بناء المستوطنات على أراض يملكها فلسطينيون.