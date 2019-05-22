اصالة تخطط لمحو شوائب الزعل مع احلام

الصباح الجديد – وكالات:

أكدت الفنانة السورية أصالة أنها تكنُّ محبة كبيرة للفنانة الإماراتية أحلام، لكن سوء الفهم طبيعة وغريزة في البشر، تتحكّم في أغلبنا، مشيرة إلى أنه لا يوجد أحد منهما ظلم الآخر، إلا أن الخلاف تسبب به “أمور بسيطة وتافهة”، واستطاعت كلتاهما تجاوزه سريعًا، وأضافت أصالة أن أحلام تُعد الأغلى والأقرب لها، وأولى أصدقائها، وعلاقتهما تجاوزت الـ15 عامًا، ودائمًا تدعو الله أن لا تخسرها مهما حدث بينهما، لذا تحرص دائمًا على تحسين العلاقة بها. ولفتت أصالة إلى أنها تُخطط لزيارة ومقابلة قريبة تجمع بينها وبين أحلام، لمحو شوائب الزعل، مشيرة إلى أنها تتمنى لصديقتها التوفيق الكبير، والنجاح المتواصل، والتقدم المُبهر، كعادتها في مجال الغناء والتحكيم، اذ يشكل هذا جزءًا من سعادتها.

وكانت الفنانة أحلام قد حرصت على تهنئة زميلتها أصالة، بيوم مولدها، اذ قامت باختيار صورة مميزة، ونشرتها في حسابها عبر “تويتر”، وكتبت “من كل قلبي.. كل عام وأنت بخير.. ربي يطول عمرك ويحميك ويحفظك لعائلتك واحبائك. ومهما حصل بيننا، أنا من قلبي أحبك ومسامحتك وأنت سامحيني”.

وردّت عليها أصالة بالشكر والمحبة مؤكدة على لقائها بها قريبا. وبذلك تكون قد قطعت بهذا الرد، الأقاويل عن الخلافات بينها وبين أحلام، من المتصيدين في الماء العكر، وبخاصةً بعد الأزمة التي وقعت بينهما مؤخرًا، عندما هنأت أحلام، أصالة، لمناسبة نجاح أغنيتها الأخيرة “بنت أكابر”.