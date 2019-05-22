  • الأربعاء , 22 مايو 2019
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بعد زواج عمره 81 عاماً.. وفاة الزوج الأقدم

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الصباح الجديد – وكالات:
توفي في اليابان المعمر الذي قضى عمره المديد في “زنزانة” الحياة الزوجية المشتركة لفترة تجاوزت 81 عاما.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن ماساو ماتسوموتو، البالغ من العمر 108 أعوام، توفي إثر إصابته بأزمة قلبية في مدينة تاكاماتسو.
وعاش ماساو مع زوجته ماياكو (101 عاما) حياة مشتركة بلغت 81 عاما و201 يوما. ولدى الزوجان اليابانيان خمس بنات و13 حفيدا و25 ابن حفيد.
وحصل الزوجان ماتسوموتو على المركز الفخري بموسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2018 متقدمين على “منافسيهما” النرويجيين كارلا وغوردرين دولفين بمدة 57 يوما.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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