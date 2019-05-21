التربية البدنية تواصل تقديم خدماتها للرياضيين والرواد

بغداد ـ الصباح الجديد:

تواصل دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة تقديم الخدمات لمرتاديها من الرياضيين الابطال والرواد فضلا عن موظفي الوزارة.

واكد مدير عام الدائرة الدكتور علاء عبد القادر ان الدائرة تضطلع بمهام وواجبات كبيرة من خلال اتمامها للمعاملات المقدمة من الرياضيين الابطال والرواد فضلا عن تهيئة ملعبي المرحومين علي حسين وعلي كاظم للمنتخبات الوطنية والاندية المحلية بكرة القدم ومنتخبات العاب القوى لاجراء تدريباتهم واقامة بطولاتهم المحلية فضلا عن تهيئة القاعة النسوية لاجراء تدريبات رياضيي الاولمبياد الخاص ممن يعانون من العوق الذهني.

واضاف ان دائرة التربية البدنية تولي اهتماما خاصا عبر اقسامها والشعب التي تضمها من خلال تقديم الخدمات لمرتاديهـا من الاتـحادات الرياضيـة والانديـة الـى جانـب رعايـة المرافـق التـي تتبـع الدائـرة وهو ما يجعل من الدائرة خليـة نحل لتقديم افضل الخدمـات للمستفيدين من الخدمـات التي نقدمهـا.