  • الأربعاء , 22 مايو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة

الزعيم.. وداعاً

رياضة
0 تعليق
328 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتقدم اسرة صحيفة «الصباح الجديد» بالتعازي إلى الوسط الرياضي ورياضيي اتحاد المصارعة ، واسرة الراحل عبد الكريم حميد الزعيم رئيس اتحاد غربي آسيا، رئيس اتحاد المصارعة المركزي السابق الذي وافته المنية يوم أول أمس.
كما، يتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض بأحر التعازي والمواساة للاسرة الرياضية العراقية، بفقدان احد رموزها، برحيل رئيس الاتحاد المركزي السابق للمصارعة ورئيس الهيئة الادارية لنادي الكاظمية الرياضي عبد الكريم حميد، ( الزعيم )، داعيا الله جل في علاه ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة