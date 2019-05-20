وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس نادي ريال مدريد

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، سبب عدم اصطحاب الاطفال الاربعة من ابناء شهداء مشجعي ريال مدريد في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وكان وفد اكاديمية ريال مدريد، قد احتفى بالاطفال الاربعة فور وصوله الى العاصمة بغداد، ووجه دعوة لهم للحضور الى مقر النادي في مدريد..

وانتشرت اخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشير الى ان وزير الشباب والرياضة تنصل عن اصطحاب الاطفال معه في زيارته للنادي الاسباني.

وقال رياض في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»،

إن «زيارتي ليس لها علاقة بدعوة ريال مدريد للاطفال الاربعة، فهم تلقوا دعوة خاصة من المؤسسة المجتمعية للنادي».

واوضح أن «الاطفال الاربعة سيتوجهون الى ريال مدريد في منتصف شهر حزيران المقبـل، بدعوة من المؤسسة المجتمعيـة وسيتواجودن في مدريد بعـد انهاء مستلزمات دخولهم الـى اسبانيـا».

واضاف أن «زيارتي الى الفريـق الاسباني،

تأتي بدعـوة رسميـة من قبـل رئيـس النادي فلورنتينو بيريز،

حيـث سيكـون هناك اجتمـاع خاص معه مساء يوم امس».

ووصل رياض،

أول أمس، الى العاصمة الاسبانيـة مدريد، تلبيـة لدعـوة رسميـة مـن قبـل النـادي الاسبانـي.