الفيوفينام ينظم بطولة العراق الثانية بمشاركة 8 اندية

بغداد ـ الصباح الجديبد:

نظمت لجنة الفوفينام القتالية بطولة أندية العراق الثانية في قاعة التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 80 لاعباً يمثلون 8 أندية هي ” شط العرب والسكر ونفط ميسان والحسنين والميثاق والحسين والفرات وسوق الشيوخ ومدرسة الأسد”.

وبحسب مسؤول اللجنة الفنية في لجنة الفوفينام، ضياء كامل حواس، فان المركز الاول في منافسات القتالي شهد تتويج فريق السكر من محافظة ميسان بالمركز الاول تلاه فريق الحسنين، في حين حل نفط ميسان بالمركز الثالث، وفي نزالات السيف فريق نادي الحسنين ثم نادي شط العرب والميثاق بالترتيب الثالث.

وقال حواس لـ “الصباح الجديد”: حفلت البطولة بالإثارة والندية وكانت فرصة لتاكيد جدارة الأندية والمدربين واللاعبين الذين برزوا بشكل كبير وتعد المنافسات نقطة لاختيار اللاعبين الذين سيدافعون عن ألوان العراق في بطولة العالم المقبلة المقررة ان تقام في مطلع شهر آب المقبل في كمبوديا.

واوضح ان 6 حكام اشتركوا في إدارة البطولة، حيث كانوا متميزين بتطبيق قانون لعبة الفوفينام القتالية، فيما كان هنالك تعاونا كبيرا للملاكات التدريبية واللاعبين الذين يملكون اطلاعاً واسعاَ على قانون اللعبة.