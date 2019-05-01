وزير النقل يفتتح كاسر الأمواج الغربي في ميناء الفاو الكبير

بعد إكماله من قبل شركة دايو الكورية

البصرة _ سعدي السند :

نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور عادل عبدالمهدي افتتح المهندس عبدالله لعيبي وزير النقل كاسر الأمواج الغربي في ميناء الفاو الكبير بعد اكماله من قبل شركة دايو الكورية المنفذة للمشروع، فيما اشار الى المباشرة بوضع حجر الاساس وتوقيع عقود مشروع البنى التحتية البحرية للميناء .

وقال الوزير في تصريح صحفي ان إنجاز كاسر الامواج الغربي لميناء الفاو الذي يبلغ نحو 16 كيلو مترا وبشكل كامل يؤكد حرص الحكومة ، لإكمال الميناء بالسرعة الممكنة وبجهود كبيرة لأهميته على الصعد كافة اذ سيكون هذا الميناء داعماً كبيراً ومهماً للاقتصاد العراقي وستستقبل عمليات أستكماله وانجازه العديد من الأيادي العاملة وان محافظة البصرة سيكون لها نصيب كبير في هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي من خلال تفعيل القطاع الخاص بصفته شريكا حقيقياً في البناء وإشراك جميع الشركات الاجنبية الاخرى الراغبة بالاستثمار في ميناء الفاو الكبير والفائدة الكبيرة التي ستلقي بأثارها الاقتصادية في شتى المجالات.

وأوضح الوزير ان الوزارة بصدد المباشرة بمرحلة انشاء البنى التحتية البحرية للميناء ،

مؤكدا اهمية هذه المرحلة لبناء هذا المشروع العملاق حيث ان مشروع البنى التحتية البحرية يشكل القلب النابض للمشروع وانه سيشتمل على اعمال الحفر البحري والدفن وانشاء السداد الصخرية بأكثر من 12 كيلو متـرا ونصف الكيلو متر لتحدد الملامـح الرئيسية لمنطقة ارصفة الحاويـات ان ارصفة الحاويات ستكون قدرتهـا الاستيعابية مليونين من الحاويـات سنوياً ،

مبيناً ان مشروع البنى التحتيـة سيتضمن ايضاً الطرق البرية والابنية الخدمية و ستكون هناك مباشرة باعمال الطريق البري الذي يربط مدينة الفاو بناحيتـي ام قصـر وسفوان وايضاً بالطريـق السريـع، عبر النفق الذي سيبلـغ طولـه مليونين تحت الماء.

وحضر حفل افتتـاح كاسر الأمـواج الغربي في ميناء الفاو الكبيـر المهندس أسعـد العيدانـي محافـظ البصرة والحقوقـي صبـاح البزونـي رئيـس مجلـس محافظـة البصرة ومدراء دوائر وتشكيـلات وزارة النقـل فـي البصرة.