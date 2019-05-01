شركة كي … تطرح خدمة اختياري الجديدة

بغداد _ خاص

طرحت شركة كي خلال اسبوع الشمول المالي منتج اختياري، الذي يمثل خطوة من خطوات جديدة متعددة تأتي تباعا لخدمة اكبر عدد من حاملي بطاقات الشركة.

المستشار الاعلامي لشركة كي غازي الكناني قال ان «طرح خدمة جديدة خلال اسبوع الشمول المالي حملت اسم اختياري، والتي تمكن حامل بطاقة «ماستر كارد» من اختيار الصورة التي يرغب ووضعها على البطاقة، والتي تعد الاولى من نوعها في العراق، ويتم ذلك من خلال اعتماد لنك مختص بهذه الخدمة، كما وفرت الشركة لحاملي بطاقتها تخفيضات في بعض المحال الكبرى المتخصصة في المجوهرات والملابس…».

ولفت المستشار الاعلامي للشركة الى ان «هذا الاسبوع حقق تفاعل كبير مع المواطنين في اماكن تواجد الفريق، عبر تنظيم مسابقات بين جمهور الحضور تخللتها توزيع بطاقات ماستر مجانا».

يذكر ان شركة كي الوطنية تولي اهتمام واضح لاسبوع الشمول المالي، حيث حرصت على التواجد في عدة اماكن والتفاعل مع اكبر شريحة داخل البلاد.