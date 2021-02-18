نساء طبعن بصماتهن في عالم الجمال

احلام يوسف

تغيرت الكثير من الافكار والمعايير والاسس التي تتعلق بمفهوم ومقياس الجمال بمرور الوقت، لكن ظل الاهتمام بالتفاصيل البسيطة والمعقدة على حد سواء على قائمة اهتمامات المرأة. وهناك نساء وضعن بصمتهن في عالم الجمال وصنعن انفسهن واوجدن لهن مكانة في عالم يزخر بأسماء عالمية رنانة، من ضمن اولئك النسوة:

هدى قطان خبيرة تجميل، ورائدة أعمال ويوتيوبر عراقية- أميركية وتعد من الأسماء التي تتردد بقوة في عالم الجمال خلال السنوات الأخيرة.

بدأت عملها بإطلاق مجموعة الرموش الصناعية من خلال علامتها الخاصة هدى بيوتي Huda Beauty والتي لاقت إعجاب الكثير من النجمات على مستوى العالم، كما حققت من خلالها أعلى المبيعات. انطلقت بعد ذلك لإصدار مستحضرات المكياج المتنوعة من أحمر الشفاه وظلال الجفون بتركيبات استثنائية تحقق لجميع النساء أحلامهن للحصول على إطلالات جمال فريدة وأسطورية.

ولدت في اميركا لكنها انتقلت إلى دبي، بعد أن عين والدها مدرساً في الجامعة الأميركية في الشارقة. بعد بضع سنوات، انتقلت إلى لوس أنجلوس، حيث درست فن المكياج. من بين زبائنها عدة مشاهير مثل إيفا لانغوريا ونيكول ريتشي. عادت هدى إلى دبي حيث عملت لدى شركة مستحضرات التجميل ريفلون كخبيرة تجميل. في أبريل 2010، وبناء على نصيحة أحدى أخواتها، فتحت مدونة خاصة بالجمال باسم هدى بيوتي والتي تنشر فيها دورات تعليمية ونصائح بشأن التجميل والمكياج.

كوكو شانيل أو غابريال شانيل، من أشهر المصممات العالميات اللاتي اقتحمن عالم الجمال والموضة منذ بدايات القرن الماضي مع طموحات كبيرة لتترك أثر قوي وبصمة خالدة حتى يومنا هذا.

لاقت مجهودات كوكو شانيل نجاح كبير خلال العديد من السنوات، فانطلقت من باريس حتى بلاد العالم المختلفة. لم يقتصر عملها وأفكارها المبدعة على مجال الأزياء والموضة فقط، لكنها عملت كذلك على تقديم الكثير من المستحضرات الجمالية والعطور الفاخرة التي ارتدتها أشهر النجمات والشخصيات الملكيّة من جميع أنحاء العالم على مدار سنوات طويلة. أول إصداراتها العطرية كان عطر Chanel No. 5 والذي يحقق أعلى المبيعات ويتصدر قائمة أفضل العطور العالمية من دون منافس حتى اليوم.

بوبي براون التي دخلت ساحة الجمال خلال حقبة التسعينيات لتتحدى صيحات المكياج الصاخبة بإطلاق مجموعة من المستحضرات بالألوان الحيادية والطبيعية للحصول على بشرة نضرة وصحية.

اسهم هذا بمنحها طابع هادئ وبسيط. ما زالت تلك الروح التي تخلو من أي ضجة هي ما يعرف خط مستحضرات التجميل الخاص ببوبي براون حتى الآن.

تؤمن خبيرة الماكياج الشهيرة وسفيرة الجمال العالمي بوبي براون بأن «الماكياج وسيلة للمرأة لتشعر وتبدو على طبيعتها، ولكن مع جمال وثقة أكثر». ومن خلال مستحضرات تجميلها، تتيح بوبي براون لكل امرأة أن تعزز جمالها الفريد مع مستحضرات تجميل واضحة وسهلة الاستعمال بأشكال تتخطى حدود الزمان، ومصممة لمنح المرأة إطلالة ناعمة وطبيعية وصحية.

بعد عملها مع عمها في مجال الكيمياء والصناعات الدوائية، صار لدى إستي لودر شغف كبير بشأن صناعة كريمات البشرة والمرطبات المتنوعة باستعمال المكونات الطبيعية البسيطة من مطبخها. لكن موهبتها الكبرى في بيع تلك المنتجات ما دفعتها لاقتحام مجالات الجمال والعناية بالبشرة.

كانت إستي لودر أول من قدم للنساء زيت الاستحمام واللوشن المعطر خلال عام 1953، وكان أول إصداراتها من مستحضرات التجميل، مستحضر Youth Dew لتبدأ من خلاله رحلة عملها الطويلة وإنجازاتها في عالم العناية بالبشرة والجسم.

كايلي جينر، الأخت الصغرى لكيم كاردشيان نجمة تليفزيون الواقع والتي ألهمتها لتقتحم عالم المكياج على الرغم من صغر سنها.

خلال السنوات الأخيرة، أطلقت كايلي جينر علامتها الخاصة بإسم Kylie لإطلاق مستحضرات المكياج الفريدة والتي حققت نجاحاً كبيراً حتى وصل الأمل لنفاذ مستحضراتها من الأسواق في يوم إطلاقها نفسه. كانت البداية بإطلاق أحمر الشفاه المميز من علامة Kylie بدرجات الألوان المبتكرة، ثم قامت بعدها بإطلاق ألواح ظلال الجفون الجذابة والتي تشرف بنفسها على تركيبتها الخاصة مع قوة ثباتها ومكوناتها المنتقاة بعناية. تستحق كايلي عن جدارة أن تنضم إلى قائمة النساء الملهمات في عالم الجمال من حول العالم.