مانشستر سيتي يتفرغ لكأس إنجلترا بعد إحكام قبضته على الدوري

مواجهات مهمة بينها صراعات لفرق الممتاز

لندن – وكالات:

يوجه مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أنظاره إلى كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع عندما يسافر إلى ويلز لملاقاة سوانزي سيتي بهدف حجز مقعده في دور الثمانية.

ويعيش سيتي حالة معنوية مرتفعة بعد أن عزز موقعه في صدارة البريميرليج بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه عبر الفوز الساحق على ملعب ليفربول حامل اللقب 4-1.وسيحاول سيتي أن يحقق فوزه الـ 15 على التوالي على مستوى كافة المسابقات من خلال الفوز اليوم الأربعاء على سوانزي سيتي المنافس بدوري البطولة الإنجليزية (الدرجة الأولى).. ويقدم سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مستويات رائعة برغم غياب النجمين البلجيكي كيفين دي بروين والأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لكن تبدو ضربات الجزاء المهدرة أزمة للفريق مؤخرا.وبالأمس انضم إلكاي جوندوجان إلى قائمة متزايدة من لاعبي سيتي الذين أهدروا ضربات الجزاء.

وقال جوارديولا عن ذلك: «هي مشكلة لدينا… في اللحظات المهمة لا توجد رفاهية إهدار ضربات الجزاء، ولا يهم من يسدد… مجددا سأفكر في إيديرسون (حارس المرمى) ربما يسدد المرة المقبلة».ويخوض سوانزي المباراة بثقة بعد خوضه 12 مباراة دون هزيمة على ملعب ليبيرتي في دوري البطولة الإنجليزية.

ويحتل سوانزي المركز الثالث في دوري البطولة، محافظا على نظافة شباكه في 15 مباراة هذا الموسم، وقال الحارس فريدي وودمان أن الفضل في هذا الأمر يعود إلى الجهد الجماعي للفريق.

وأوضح وودمان للموقع الرسمي للفريق : «الفضل للرفاق أمامي».وبيّن: «مساء الجمعة تصديت لكرة واحدة فقط، الرفاق من أمامي يبذلون قصارى جهدهم».وتابع: «سعيد للغاية بخوض 15 مباراة بشباك نظيفة».

ويشهد الدور الخامس 4 مواجهات تجمع بين فريقين ينافسان بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي إيفرتون مع ضيفه توتنهام ومانشستر يونايتد مع ضيفه وست هام يونايتد وليستر سيتي مع ضيفه برايتون وولفرهامبتون مع ضيفه ساوثهامبتون.

ويدخل مانشستر مباراته أمام وست هام بعد أن فرض عليه إيفرتون التعادل 3-3 في اللحظات الأخيرة في آخر مواجهة للفريق بالدوري المحلي.وقال مهاجم يونايتد برونو فيرنانديز: «لدينا الوقت للتفكير مجددا، الكل يعلم أن الماضي هو الماضي ولا يمكن أن يعود، لكن بإمكانك أن تفعل شيئا ما حيال المستقبل».

وأكد: «لذا على الجميع أن يكون مستعدا وأن يتعلم من هذه المباراة، كل ما تعلمناه منها… أن نحاول الفوز».ويخوض توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو مواجهته أمام إيفرتون اليوم بعد الفوز على وست بروميتش ألبيون 2-0 الأحد، وهو الفوز الذي جاء بعد 3 هزائم متتالية.وشهدت المباراة عودة هاري كين بعد تعافيه من إصابة، وأكد مورينيو أهمية وجود كين مع الفريق.وأوضح مورينيو: «إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، لا يوجد شيء آخر يمكن قوله».وأضاف: «الفريق يعتمد عليه كثيرا، ولا يمكن أن نخفي ذلك، يسجل الأهداف ويصنعها، الربط الذي يقوم به، هذه الشخصية التي يتوجب على اللاعبين أن يحتذوا بها وله تأثير مهم دائما بالنسبة لنا».وفي مباريات أخرى يلتقي شيفيلد يونايتد المتعثر بالدوري الإنجليزي مع بريستول سيتي وبيرنلي مع بورنموث وتشيلسي مع بارنسلي.