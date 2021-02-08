  • الإثنين , 8 فبراير 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

شكر وتقدير للصباح الجديد

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تسلم رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد اسماعيل زاير كتاب شكر وتقدير من دار الكتب والوثائق احد تشكيلات وزارة الثقافة للجهود المتميزة في حفظ وتوثيق وارشفة النتاج الفكري العراقي لعام 2020 من خلال تزويد الدار بمجلدات صحيفة الصباح الجديد .
وعبر كتاب الشكر والتقدير ذي العدد 422 في 31/1/2021 وبتوقيع المدير العام الاستاذ الدكتور علاء ابو الحسن اسماعيل عن المزيد من الابداع والتالق والرفعة لمسار الجريدة على طريق النجاح والسؤدد.
اسرة الجريدة تشكر بدورها دار الكتب والوثائق على تقديرها وتثني على جهودها في ارشفة نتاج البلاد الفكري والثقافي

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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