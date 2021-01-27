المدير العام يطلع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين مابعد الدوام الرسمي

«الصباح الجديد» تتابع أنشطة وفعاليات دائرة صحة البصرة

البصرة – سعدي السند:

تابع مكتب «الصباح الجديد» في البصرة عددا من ألأنشطة والفعاليات الطبية والصحية بشكل عام في مستشفيات وأقسام ومراكز دائرة صحة البصرة وبالتنسيق مع الزملاء في اعلام الدائرة.

زيارة ميدانية مسائية الى المستشفيات

فقد اجرى مدير عام دائرة صحة البصرة الدكتور عباس خلف التميمي زيارة ميدانية مسائية الى مستشفى الفيحاء التعليمي برفقة فريق من قسم التفتيش لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ما بعد الدوام الرسمي واهم احتياجات المواطنين.

وذكرت دائرة صحة البصرة ان المدير العام بدأ زيارته بحضور مدير المستشفى الدكتور رعد خميس بشعبة الطوارئ حيث اطلع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وتواجد الملاكات الطبية والصحية والخدمات وتوفر العلاجات ، واطلع على مستوى الخدمات الطبية والصحية والنظافة وعمل الاجهزة الطبية في الردهات العامة والخاصة .

كما تابع ايضا مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ردهات العناية المركزة والانعاش ،موجها جملة من التعليمات التي تصب باتجاه تحسين واقع العمل في اقسام المستشفى.

واجرى المدير العام أيضا زيارة ميدانية مسائية الى مستشفى الشفاء العام بحضور مدير قسم التفتيش والامور الفنية والعمليات لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعوقات العمل.

وذكرت دائرة صحة البصرة ان المدير العام بدأ جولته بزيارة شعبة الطوارئ حيث تابع الخدمات المقدمة للمواطنين مساء وتواجد الملاكات الطبية والصحية والخدمية الخافرة وتوفر الادوية ، كما واصل جولته بمتابعة مستوى العمل في الردهات العامة والاجنحة الخاصة .

وتابع ايضا مدى توفر الادوية في صيدليات الطوارئ والردهات ومستوى النظافة ، مشددا على اهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام باتباع سبل الوقاية لمواجهة خطر فيروس كوررنا.

وحدة صحة الأم والطفل تتابع خدماتها

وتابع قسم الصحة العامة وحدة صحة الأم والطفل والصحة الأنجابية، الخدمات المقدمة في مركز الرباط للرعاية الصحية الأولية.

وبينت الدكتورة جنان عبد الرزاق، ان الزيارة شملت متابعة عمل برامج الوحدة وتم خلال الزيارة التدريب الموقعي للملاكات العاملة في برنامج الرعاية المتكاملة لصحة الطفل وحديثي الولادة مع التقييم.، مشيرة الى ضرورة متابعة الزيارات الدورية للأطفال دون سن الخامسة للمركز الصحي وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

شعبة السيطرة على الأمراض غير الانتقالية

وتفقد قسم الصحة العامة شعبة السيطرة على الأمراض غير الانتقالية، مركزي السيف والأساتذة للرعاية الصحية الأولية وجرى خلال الجولة التفقدية الاطلاع على الخدمات المقدمة لكبار السن والصحة النفسية

وذكرت الطبيبة الاختصاص إيلاف محمد صالح نفذنا زيارة اشرافية لمتابعة برامج الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم والسكري والصحة النفسية والكشف عن زيادة الوزن والسمنة، مع التأكيد على اهمية النشاط البدني في الوقاية من الأمراض غير الانتقالية.

وأضافت الدكتورة إيلاف، نسعى من خلال تكثيف الزيارات والجولات الى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة شريحة كبار السن وتقليل مخاطر الإصابة ومضاعفات الأمراض المزمنة خاصة السكري والضغط.

عملية نوعية لاستئصال المرارة بواسطة الناظور

وأعلنت دائرة صحة البصرة عن قيام فريق طبي متخصص في مستشفى الصدر التعليمي بأجراء عملية ناظورية لاستئصال مرارة متقرحة لمريضة تبلغ من العمر 35 سنة.

وذكر اعلام صحة البصرة نقلاً عن الطبيب المشرف الدكتور لؤي نور الدين اخصائي الجراحة العامة ان المريضة كانت تعاني من آلام شديدة دامت مدة طويلة جدا من الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ، وبعد اجراء الفحوصات المطلوبة تبين وجود ثلاث حصوات في المرارة مع التهابات متكررة والتصاقات في المرارة، وتم ادخال المريضة لصالة العمليات لأجراء رفع المرارة ناظورياً مع ازالة الالتصاقات الموجودة استغرقت لمدة 40 دقيقة وقد تكللت العمية بنجاح تام بجهود الفريق الطبي والتمريضي في صالة العمليات.

عملية نوعية لرفع ناب مطمور

واعلنت دائرة صحة البصرة عن قيام فريق طبي متخصص في المركز التخصصي الاول لطب الاسنان بأجراء عملية جراحية لرفع سن الناب المطمور داخل الفك العلوي لمريضة عمرها ١٩ عاما.

وذكر اعلام صحة البصرة نقلا عن مسؤولة وحدة الجراحة الدكتورة الاختصاص شيماء رحمن وملاكها المتضمن د. مصطفى حسن خلاطي و د. حيدر عبد الكريم ان المريضة كانت تعاني من تزاحم الاسنان في الفك العلوي مع الم شديد فيها نتيجة ضغط الناب المطمور على جذور الاسنان في الفك، حيث تم رفع السن المطمور بنجاح واخرجت المريضة بصحه جيدة.

وبين مدير المركز الدكتور وسام كريم ان المريضة ارسلت من وحدة تقويم الاسنان الى وحدة العمليات لأجراء الجراحة المطلوبة ومن ثم اعادتها الى وحدة التقويم لغرض تركيب التقويم الثابت لمعالجه زحام وتراكب الاسنان للمريضة.