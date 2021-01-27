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السوداني : رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يتهرب من الاستجواب البرلماني

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شركات الاتصالات مدينة بترليون ونصف الترليون دينار

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد الأمين العام لتيار الفراتين النائب محمد شياع السوداني أمس الثلاثاء ان شركات الهاتف لم تسدد ضريبة الدخل خلال الفترة 2005-2019.
وقال في تصريح متلفز ان ديون شركات الاتصالات بلغت 1.5 تريليون دينار، لافتا الى ان هيئة الإعلام والاتصالات غضت النظر عن ديون شركات الاتصالات.
واشار الامين العام الى ان رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي يتهرب من الاستجواب البرلماني، موضحا ان هيئة الإعلام “تواطأت” مع شركات النقال و”تعمدت” هدر المال العام.
يذكر ان برلمانيين آخرين شككوا بما تردد عن ان الخويلدي مصاب بفيروس كورونا وانه يتذرع به للتخلص من الاستجواب تحت قبة البرلمان.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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