فوائد للصيام قد تحميك من الإصابة بكورونا

الصباح الجديد – وكالات:

اثبتت دراسات حديثة أن الصيام يمكن ان يقينا من فيروس كورونا المستجد، الذي يثير مخاوف ملايين حول العالم.

ووفقاً لما ذكرته تقارير طبية، فإن الصيام يحد من مقاومة جسم الإنسان للأنسولين، ويعزز من تحكمه في نسبة السكر بالدم، كما يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات بشكل أفضل. ويسهم الصوم بتعزيز صحة القلب، حيث يقوم بتحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، إضافة إلى أنه مفيد ضد العدوى البكتيرية.

وأشارت الدراسات إلى أن الصوم له دور مهم في تعزيز النظام المناعي لجسم الإنسان، ما يجعله أكثر قدرة على مقاومة شتى أنواع العدوى الفيروسية، ومن ضمنها فيروس كورونا.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أهمية إجراء عدة تغييرات على مستوى العادات اليومية، والتي من شأنها تعزيز الجهاز المناعي، ودعمه لمواجهة فيروس كوفيد-19.

ونصحت التقارير بتناول الأطعمة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي مثل اللحوم والحمضيات والبندورة والفلفل والمأكولات البحرية والكركم.