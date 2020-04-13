التجارة: 560 ألف دينار سعر طن الحنطة المسّوق

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة التجارة، أمس الأحد، تشكيلها لجان رئيسة وفرعية لإنجاح الموسم التسويقي لمحصولي الحنطة (القمح) والشعير المقرر انطلاقه يوم 20 نيسان الجاري، كاشفة عن أسعار المحصول في الموسم التسويقي.

وقال الوزير محمد هاشم العاني، خلال اجتماع اللجنة العليا للتسويق، أن “سعر الحنطة الأولية درجة أولى سيكون 560 ألف دينار، وحنطة الدرجة الثانية بمبلغ 480 ألف دينار، والحنطة الدرجة الثالثة بمبلغ 420 ألف دينار”.

وأضاف: “تم اعتماد خطة متكاملة لتسويق واستلام محصول الحنطة، تتناسب مع الكميات المتوقع تسويقها من قبل الفلاحين وحسب الخطة المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والمبالغ التي سيجري تخصيصها من قبل وزارة المالية بموجب الموازنة الاتحادية لهذا العام”، وفقا لبيان للوزارة.

ومضى العاني الى القول، أن “الشركة العامة لتجارة الحبوب، استكملت الإجراءات والخطوات كافة من أجل إنجاح خطة التسويق وفق الضوابط والتعليمات، وتم تشكيل لجان رئيسة في الشركة العامة لتسويق الحبوب وأخرى فرعية في المحافظات لمتابعة وتنفيذ الخطة التسويقية لمحصول الحنطة”.

وتابع: “للفلاح الحق في تسويق حاصله إلى الدولة بموجب التسعيرة المعتمدة من عدمه”.

وبشأن أسعار الحنطة في الموسم التسويقي، أوضح الوزير: “تم اعتماد أسعار الحنطة المحلية حسب قرار مجلس الوزراء المرقم (249) لسنة 2016 أو حسب القرارات التي تصدر لاحقا”.

ولفت العاني، إلى اعتماد مواصفات في عمليات استلام وتسويق محصول الحنطة وحسب ما جاء بمذكرتي قسم السيطرة النوعية المرقمة (571 و572)، ومنها أن تكون الحنطة خالية من الحيوانات والقوارض والطيور وفضلاتها وأي روائح غريبة.

وشدد، على أن تكون الحنطة تعود للموسم الحالي وليست للأعوام السابقة ولا تحتوي على حبوب مصبوغة بأي نسبة كانت ولا تحتوي على ملوثات كيمياوية وبيولوجية ولا تحتوي على حبوب مستوردة أو حبوب منخورة.

وبشأن الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل انتشار وباء كورونا، أشار الوزير، إلى الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية وإرشادات خلية الأزمة بسبب انتشار جائحة وباء كورونا، ومنع الاختلاط مع الفلاحين ومنع دخولهم مجتمعين، والالتزام بارتداء الكمامات والكفوف وتعفير أماكن العمل.