نائب: الاسبوع المقبل سيشهد حسم الجدل بشأن الزرفي و اغلب نواب الكتل معه

بغداد – الصباح الجديد :

اكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت, اليوم الخميس، ان الاسبوع المقبل سيشهد حسم الجدل بشأن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي, مشيرة الى ان اغلب نواب الكتل السياسية باتجاه دعم الزرفي وفق شروط محددة.

وقالت جودت في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “بعض القوى السياسية الشيعية وبتأثير من نوابها بدأت تفكر بالجلوس مباشرة مع المكلف عدنان الزرفي وسيتم ذلك خلال الاسبوع المقبل لحسم الجدل واضعة شروط محددة في برنامج الحكومة المقبل” .

واضافت ان “هؤلاء النواب اكدوا لزعمائهم بان ظروف البلاد الصحية والاقتصادية لن تتحمل شهرا آخر وربما ستعمد كتل اخرى برفض بديل للزرفي في حال اجباره على الاعتذار”.

ولفت جودت إلى أن “الاسبوع المقبل ستتوضح الصورة بشان الزرفي سواء بتمريره او عدمه”.