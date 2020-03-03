نائب يتهم مجلس الوزراء بـ»عرقلة» مشاريع ستراتيجية في الديوانية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اتهم النائب عن محافظة الديوانية علي البديري، أمس الثلاثاء، اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بـ”عرقلة” عدد من المشاريع الستراتيجية الخدمية في المحافظة برغم وضع تخصيصاتها بالموازنة الاتحادية للعام الماضي، مهدداً بفتح الملف في البرلمان في حال عدم تقديم رد رسمي من اللجنة.

وقال البديري في حديث صحافي، إن “هناك ما يقارب خمسة مشاريع ستراتيجية خدمية بالقطاعات الصحية والطرق والجسور والبنى التحتية وتم وضع تخصيصاتها بموازنة العام الماضي، كما تم استكمال جميع أولويات تلك المشاريع بانتظار المباشرة فيها”.

وأشار إلى أن “ملف تلك المشاريع الستراتيجية وصل إلى اللجنة الاقتصادية ب‍مجلس الوزراء منذ عدة اشهر لكنه ترك في الرفوف من دون دراسته أو إبداء الرأي فيه سواء بالموافقة على إطلاق المشاريع أو حتى رفضها لمعرفة أسباب الرفض”.

وأضاف، أن “اللجنة تتذرع بأمور لا نجد لها أي مبرر، فتارة نراهم يتحدثون عن الانشغال بالتظاهرات وتارة أخرى بأن الحكومة لتصريف الأعمال، وغيرها من الأعذار الواهية”، متابعاً أن “محافظة الديوانية والتي تعد الأفقر بين محافظات العراق عانت التهميش طيلة السنوات السابقة ولم يجري الاهتمام بوضعها وتم تجاهل معاناة أبنائها وكان آخر مراحل الظلم هو عدم إعطاء الموافقات لتلك المشاريع الستراتيجية”.

وأكد البديري، أنه “في حال عدم تقديم رد رسمي من اللجنة الاقتصادية إلى المحافظة بشان تلك المشاريع، فأننا سنضطر لفتح هذا الملف داخل مجلس النواب من خلال اللجان البرلمانية المعنية للوقوف على حقيقة هذا الإهمال والتلكؤ بالعمل الذي يجري فيه استهداف محافظات معينة معروفة بفقرها على حساب محافظات أخرى أطلقت جميع تخصيصات مشاريعها منذ عدة أشهر”.