سامسونج تكشف عن هاتفها الجديد خلال حفل أوسكار

الصباح الجديد – وكالات:

أعطت شركة سامسونج إلكترونك التي تعد أكبر شركات صناعة الهواتف المحمولة في العالم لمحة عن هاتف جديد مربع الشكل قابل للطي خلال إعلان تلفزيوني مفاجئ تم بثه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وعلى الرغم من عرض لقطات كثيرة لهذا الهاتف الذي ظهر بلونين في الأقل هما الأرجواني والأسود لم تتوافر تفاصيل أخرى تذكر.

ولكن من المتوقع أن يكون هذا الهاتف أقل سعرا من الهاتف جالاكسي فولد الذي يبلغ 1980 دولارا والذي يفتح ككتاب وتم طرحه في سبتمبر أيلول بعد تأخره عدة أشهر بعد ظهور مشكلات في شاشته.

وقال توم كانج المحلل في شركة كاونتربوينت للأبحاث إن “الهاتف الجديد جالاكسي زد فليب القابل للطي سيكون له أثر كبير على ماركة سامسونج ويساعدها على تحسين المنافسة مع موديلات أبل غالية الثمن”.

وأضاف أن سامسونج أخذت زمام المبادرة في مجال التليفونات القابلة للطي في وقت بدا فيه أن شركات صينية منافسة تستعد لاقتحام تلك السوق الناشئة.