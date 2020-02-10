مفاجأة لنادين نجيم بعيد ميلادها

بغداد – وكالات:

فاجأت مجموعة من صديقات الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بإحتفال مميز لها، بمناسبة عيد ميلادها، بعد اقتحام مكان تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “عشرين عشرين”.

وتم تجهيز المكان بالبالونات الضخمة، التي تحمل أحرف اسمها، وطاولة مزينة بالورود وقالب حلوى ضخم من طبقات عدة ، وزيّن بأحرف إسمها الثلاثي NNN.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الإحتفال المميز، وظهرت نادين في إحداها وهي ترقص بحرية وتستمتع بالأجواء الجميلة، ويرقص الى جانبها الممثل السوري قصي خولي، والذي يشاركها بطولة المسلسل الجديد.

يُذكر أن نادين تتابع حالياً تصوير مسلسل “عشرين عشرين”، وتؤدي فيه شخصية “النقيب سما”، من تأليف نادين جابر، وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.

يذكر ان نجيم شاركت قصي الخولي أكثر من عمل درامي، حتى شكلوا ثنائيا بات عنصر جذب وتشويق للجمهور، وكان اخر عمل لهما مسلسل خمسة ونص.