البصرة تباشر منع دخول حاملي الجنسية الصينية اليها واربيل تمنع ثلاثة من دخولها

الصباح الجديد – متابعة:

أعلن مدير الجنسية والجوازات في البصرة، امجد حسن، امس السبت، المباشرة بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية والمطار لمدة شهر، فيما منعت وزارة الداخلية في إقليم كردستان ثلاثة صينين من دخول الربيل

واوردت مديرية الجنسية والجوازات في البصرة، في بيان تابعته الصباح الجديد، إن “مدير الجنسية والجوازات في البصرة العميد امجد حسن، باشر بتنفيذ توجيه وزارة الداخلية بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية والمطار لمدة شهر”.

وفي السياق، أفادت وزار الداخلية في اقليم كردستان، امس أيضا السبت ، بإعادة ثلاثة مواطنين يحملون الجنسية الصينية من مطار أربيل ومنعهم من دخول المحافظة.

وافادت الوزارة في بيان إن “ثلاثة صينيين تمت إعادتهم من مطار اربيل ومنع دخولهم اليوم إلى أربيل”، مشيراً الى أن “كل من يحمل جوازا أجنبي وقد زار الصين اعتبارا من 1/14، لن يدخل اربيل بأي شكل”.

وأضاف البيان أن “الفيزا الإلكترونية للصين تم الغاءها، وكل صيني حتى وان كان يحمل فيزا بغداد، أيضا يشمله القرار بمنع الدخول”، لافتاً الى أن “مدة القرار شهر، ويمدد او يلغى بحسب الوضع الصحي”.



وفي وقت سابق، قررت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، منع دخول الأجانب القادمين من الصين.

وقالت الوزارة في بيان إن “الداخلية دعت مواطني الاقليم الى عدم السفر الى الصين ومنعت ودخول الاجانب من المنافذ الحدودية المسافرين الى الصين بعد 14 كانون الثاني”.

ويذكر أيضا ان مدير مطار البصرة الدولي، سمير يونس، أعلن امس الأول ‏الجمعة صدور امر بعدم دخول اي شخص يحمل الجنسية الصينية للعراق .

وقال يونس في بيان مقتضب، إن “سلطة المطار الامنية وجهت بعدم استقبال أي شخص يحمل الجنسية الصينية إلى العراق”.