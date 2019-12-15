النفط: الاستغناء عن استيراد البنزين المحسّن في 2022

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، وجود توجه لدعم المنتجات والصناعات المحلية والاستغناء عن بعض المنتجات في السنوات المقبلة كالبنزين المحسن.

وقال جهاد، إن هناك اتجاهاً من قبل وزارة النفط لدعم المنتجات والصناعات المحلية؛ كصناعة الزيوت، ومنها زيت المحركات، التي وصل العمل به لمرحلة متقدمة وبشكل يرتقي للمواصفات العالمية.

وأضاف جهاد، أن “وزارة النفط تعمل على إنشاء المصافي النفطية كمصفاة كربلاء، التي ستبدأ بالإنتاج عام 2022، وسيكون إنتاجها من البنزين المحسن بمواصفات عالية تعوض عن الاستيراد”.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن “وزارة النفط تستورد كميات محدودة من البنزين المحسن في الوقت الراهن، على أن يجري الاستغناء عن ذلك مع استكمال مصفاة كربلاء، وسيكون إنتاج البنزين المحسن من المصافي الوطنية”.

وأوضح جهاد، أن “جميع الصناعات الوطنية تعتمد على وزارة النفط في المشتقات النفطية، وكذلك الأمر بالنسبة لمحطات الكهرباء”.