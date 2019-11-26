محكمة مغربية تسجن مغني راب لإهانته الشرطة

الصباح الجديد – وكالات

قضت محكمة مغربية بسجن مغني راب لمدة عام وتغريمه ألف درهم (103 دولارات) لأنه أهان الشرطة في قضية دفعت جماعات حقوقية لدق جرس الإنذار بشأن حرية التعبير في المملكة، واعتقل محمد منير المعروف باسم سيمو الكناوي يوم الأول من تشرين الثاني الجاري وأقر بإهانة الشرطة في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبلها بأسبوع، قائلا إنه كان ثملا وبوسعه الطعن على حكم يوم الاثنين، وأبلغ منير القاضي بأنه سجل البث المباشر لأنه شعر بأن الشرطة أساءت معاملته في وقت سابق هذا العام عندما أوقفته وفحصت أوراق هويته، وقال عبد الفتاح يتريبي المحامي الممثل للشرطة ”المحاكمة لا علاقة لها بحرية التعبير، هذه مسألة تتعلق بقانون العقوبات“. لكن محمد صدقو محامي منير قال إن السلطات ربما ركزت على الكناوي بسبب أغنية سجلها مع مغنيين آخرين ويبدو أنها تنتقد الملك، وبث الثلاثة الأغنية التي تحمل اسم ”عاش الشعب“ على يوتيوب يوم 29 تشرين الأول الماضي ونالت الأغنية التي تناولت كلماتها التي ألفها منير مواضيع العدالة الاجتماعية والفساد، 15 مليون مشاهدة.

لكن أحد المغنيين الأخرين كتب كلــــــمات اتـهمــت الملــــك بالقمع وأهان دوره الديني في المغرب ولم يرد ذكر الأغنية والمغنيين الأخرين خلال محاكمة الاثنين.