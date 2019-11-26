عودةٌ قويةٌ لسيلينا غوميز في حفل جوائز الموسيقى الاميركية

الصباح الجديد – وكالات:

لم تُخيّب المُغنّية والممثّلة العالمية سيلينا غوميز 27 عامًا،آمال جُمهورها الذي كان ينتظرُ عودتها إلى المسرح بفارغ الصّبر حيث شاركت النّجمة في حفل توزيع جوائز American Music Awards بنسخته الـ 47 والذي أقيم على مسرح مايكروسوفت الشّهير في مدينة لوس أنجلوس، ولم تكن مُشاركة غوميز في الحفل من أجل الجلوس في مقاعد الحاضرين، بل كان لأجل تقديم العروض الغنائيّة الباهرة على خشبة المسرح، وبهذا تكون قد كسرت انقطاعها عن المسارح، والذي دام مُدّة عامين كاملين.

يُشارُ إلى أنّ مُشاركة سيلينا غوميز في حفل AMAs بنسخته الـ 47، جاءَ بعدما أفصحت عن تعرّضها للتّنمّر بسبب شكل جسدها والوزن الذي اكتسبته مؤخرًا، حيث قالت عبر بودكاست بأّنّها تتعاطى علاجاتٍ لمدى الحياة بسبب تشخيصها بمرض الذئبة عام 2015، تتسبّب بتقلّبات وزنها بين الشّهر والآخر بحسب ما قالته.