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حقوق الانسان: تفجير التحرير تهديد خطير وينعكس سلبا على سلمية التظاهرات

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بغداد – الصباح الجديد

أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، السبت، التفجير الذي استهدف المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير امس تهديد خطير لسلامة المتظاهرين وينعكس سلبا على سلمية التظاهرات والمطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة.

وقالت المفوضية في بيان تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه، “ندين التفجير الذي استهدف المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير ليلة امس 15 تشرين الثاني ٢٠١٩ وتسبب بسقوط شهيد واحد وأصابة ١٩ متظاهرا”، معتبراةً “هذا الفعل بمثابة تهديد خطير لسلامة المتظاهرين وينعكس سلبا على سلمية التظاهرات والمطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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