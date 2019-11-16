حقوق الانسان: تفجير التحرير تهديد خطير وينعكس سلبا على سلمية التظاهرات

بغداد – الصباح الجديد

أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، السبت، التفجير الذي استهدف المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير امس تهديد خطير لسلامة المتظاهرين وينعكس سلبا على سلمية التظاهرات والمطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة.

وقالت المفوضية في بيان تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه، “ندين التفجير الذي استهدف المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير ليلة امس 15 تشرين الثاني ٢٠١٩ وتسبب بسقوط شهيد واحد وأصابة ١٩ متظاهرا”، معتبراةً “هذا الفعل بمثابة تهديد خطير لسلامة المتظاهرين وينعكس سلبا على سلمية التظاهرات والمطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة”.