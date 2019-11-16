العلي بك تناقش مع وزيرين خليجيين التطورات التربوية والثقافية

بغداد – الصباح الجديد

ناقشت وزيرة التربية سها العلي بك، اليوم السبت، مع وزير التعليم والتربية السعودي حمد بن محمد ال الشيخ ووزيرة الثقافة الاماراتية نوره الكعبي التطورات التربوية والثقافية العالمية لمواكبة العالم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، ان “العلي بك التقت بوزير التعليم والتربية السعودي حمد بن محمد ال الشيخ ووزيرة الثقافة الاماراتية نوره الكعبي برفقة مدير عام العلاقات الثقافية في وزارة التربية العراقية حسنين معله لمناقشة الواقع التربوي في العراق والسعودية والامارات وتبادل الخبرات والاطلاع على أهم التطورات التربوية والتعليمية العالمية لمواكبة العالم من الناحية التربوية والثقافية”.

واضاف البيان ان “الوزير التقت على صعيد اخر بلقاء تعارفي مع مدير عام المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور سعد المالك”.يذكر ان “العلي بك التقت بعدد من الشخصيات التربوية والعربية على هامش مؤتمر الاربعين الخاص بمنظمة اليونسكو المقام في فرنسا”، مضيفاً بان “العراق كان من بين الدول المؤسسة لليونسكو، ايمانا منه بدور التعليم والثقافة والعلوم في تطوير المجتمعات البشرية”.