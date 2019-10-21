الاعمار تفرز ٤٢ الف دونم في بغداد تمهيدا لتوزيعها اراض على المواطنين

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان، الاثنين، عن فرزها ٤٢ الف دونم في بغداد تمهيدا لتوزيعها على المواطنين، مبينة ان هذه المساحة موزعة على جانبي الكرخ والرصافة.

وقال مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات حيدر الميالي ان “وزارته شرعت من خلال فرقها بإجراء المسح الميداني لفرز ٤٢ الف دونم في بغداد تمهيدا لتوزيعها على المواطنين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠)”، مبينا ان “هذه المساحة موزعة على جانبي الكرخ والرصافة”. واضاف الميالي ان” ١٤ الف قطعة سيتم توزيعها في منطقة بوب الشام التابعة الى قضاء الشعب و٣٠ الف دونم باتجاه منطقة النهروان بجانب الرصافة و١٠ الف دونم بجانب الكرخ”، لافتا الى ان “هذه المساحات ستغطي حاجة المواطنين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم ٧٠”.

وكان مجلس الوزراء قد اقر خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 8/تشرين الاول /2019 بتهيئة الاراضي الزراعية اللازمة لتخصيص القطعة السكنية للمستحقين من المواطنين استنادا للقرار رقم (70) لسنة 2019، اضافة الى دراسة توسيع الحدود البلدية وما يتطلبه من اطفاء واستملاك وتعديل استعمال الاراضي وتغيير جنسها لأغراض اعمال اللجنة.