وزير التخطيط يُعلن عن استثناء شركات المقاولات من شرط الآليات عند التجديد

خلال ترؤسه لاجتماع المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية والإعمار..

بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي الجلسة الثانية لاجتماعات المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية والإعمار، لبحث عدد من القضايا والملفات المهمة المرتبطة بتوفير الخدمات للمواطنين في جميع المجالات.

وأعلن الدكتور نوري الدليمي خلال الاجتماع عن استثناء شركات المقاولات من شرط توفر الآليات عند التجديد في جميع انحاء العراق؛ وذلك في اطار السعي لتعويض الشركات عن الاضرار التي لحقت بها خلال السنوات الماضية بسبب الأزمتين المالية والأمنية، وتوفير الظروف المناسبة للقطاع الخاص في أداء دوره بتقديم الخدمات للمواطنين.

كما وقرر المجلس إحالة مشروع قانون العطلات الرسمية الى مجلس الوزراء، بعد ابداء الجهات القانونية ذات العلاقة ملاحظاتها، فيما دعا الدكتور نوري الدليمي إلى التوصية بالفصل بين العطلات والمناسبات الرسمية، مشدداً على أهمية منح موظفي الدولة غير المشمولين بالعطل (لإرتباط عملهم بتقديم الخدمات المختلفة) أجور ساعات عمل اضافية لتعويضهم عن عدم تمتعهم بالعطلة.

ووافق المجلس على إطفاء 95% من مبالغ شراء قطع الاراضي السكنية في قصبة القوش لأهاليها حصراً من الديانة المسيحية؛ بهدف ايقاف الهجرة منها، واحالة الملف الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

فيما أقرّ المجلس تكليف شركة الفاو الهندسية العامة بإكمال اعمال مشروع المجمع السكني في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، فيما ناقش المجلس معايير الإسكان الحضري والريفي في العراق المقدم من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

هذا وأقر المجلس في جلسته الثانية وثيقة استراتيجية اعادة الاعمار للمساكن والتنمية لقطاع الإسكان في المناطق المحررة، المقترحة من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هبيتات)، بهدف توفير الظروف المناسبة لعودة النازحين الطوعية إلى مناطقهم.