استمرار تنفيذ حملات التضبيب المسائي في النجف

بغداد _ الصباح الجديد :

تواصل وحدة السيطرة على الأمراض الانتقالية في قسم الصحة العامة في دائرة صحة النجف الاشرف تنفيذ فعاليات التضبيب المسائي في شتى مناطق المحافظة من المركز إلى الاقضية والنواحي.

وقال المشرف المركزي على عمليات التضبيب يحيى الخاقاني بإشراف مباشر من قسم الصحة العامة في دائرة صحة النجف الأشرف تم تنفيذ فعالية التضبيب المسائي في ناحية القادسية / سوق شعلان – المگير – الشويلة – الغدير – الرفيع – العاصية – الدعارية – المرانة – الطويلة – الأحيمر – الشفنك – التوبي وناحية المشخاب/ الهارمية – الرميلة – الچعباوي – هور آل فريق – أبو الربي – الدبينية – أبو واوية – المجيهيلة – التيلية – العزامية والحيرة / البو خريف – الچاير – الطره – آل زجري – آل نزال – الدعوم – العزامية – الگرنة – الدسم – النعمان – حي الحسين ع – البو شاهر – اللهيبات ٤– النجف / حي الشهيد الصدر ١+٢ – النداء ١+ ٢ – مجمع بيتي السكني – مجمع قنبر – الجمعية ١+٢ – الشرطة – الثورة /العباسية / طبر سيد جواد – أبو التمن ٥– القرية العصرية – الحميدات – آل بدير – البو غريب – الفتحي – الهطروجية – البو دحيدح – أبو السمسم – أبو لبن – الحميمية – جدية آل مواش – البو شيخ مشهد – الأعمى ( السادة المحانية ) – الشاخة – أبو جاي – المركز ١ – آل دهيم – آل مواش.

كما تواصل فعاليات التضبيب المسائي في الحيدرية / أم الرجي – الوسمية .. وأكد الخاقاني أن الفرق الصحية التابعة لدائرة صحة النجف الأشرف مستمرة بتنفيذ الفعالية اعلاه وحسب الجداول التي يتم إعدادها من قبل وحدة السيطرة على نواقل الأمراض في قسم الصحة العامة وتعد هذه الفعالية من الفعاليات المهمة جداً في برنامج السيطرة على نواقل الأمراض فضلاً عن كونها من الفعاليات الرئيسة للسيطرة على الكثافات العددية للبعوض بأنواعه المختلفة وذباب الرمل للوقاية من أمراض اللشمانيات ( الحمى السوداء وحبة بغداد ) والملاريا.