أناقة رمضانية من وحي “رحلات 2020”

الصباح الجديد – وكالات:

ما زالت دور الأزياء العالميّة منهمكة بتقديم المجموعات الخاصة برحلات 2020، والتي تتضمن عادةً أزياءً تناسب كل الفصول.

في المجموعات الجديدة، العديد من الإطلالات التي يمكنكِ أن تستوحي منها أفكارا لمناسبات الشهر الفضيل. وقد وقع الاختيار على دار Dior في مدينة مراكش المغربية لتكون مسرحاً لعرض مجموعتها الخاصة بالرحلات، وانعكس اختيار المكان على اختيار تصاميم الأزياء التي جاءت مستوحاة من ثقافة البحر الأبيض المتوسط.

وتضمّنت المجموعة أكثر من زيّ يشبه بتصميمه “الجلابيّة” المعروفة في مصر ودول الخليج أو القفطان المغربي، وحملت بعض الإطلالات طبعات شرقيّة، من حيث التطريز الذي اضيف الى بعض الاثواب او الزخارف التي تنوعت بأشكالها والوانها.