للايتام اولوية في توفير فرص العمل

بغداد – الصباح الجديد :

أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات في جلسته الاعتيادية التي عقدت ٨ كانون الثاني ٢٠١٩ برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ابرزها ان تكون الأولوية في التعينات للايتام.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم ان ” مجلس الوزراء صوت على منح شركة نفط ذي قار سلفة مالية ،كما وافق المجلس على إعطاء الأولوية للإيتام بتوفير فرص العمل .

واضاف البيان ان ” مجلس الوزراء قرر استمرار العمل بقراره رقم 23 لسنة 2018 وحتى اشعار آخر ، والمتضمن تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع والبضائع المستوردة بإسم الوزارات وامانة بغداد والبلديات .

وتابع “شهدت الجلسة دراسة ومناقشة توحيد الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية كافة وتسهيل انسيابية حركة البضائع في المحافظات كافة .

واشار الى ان ” مجلس الوزراء قرر اعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حول الموضوع، وتمت الموافقة على مشروع انضمام العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغته المعدلة ببروتوكول عام 1996 بمافي ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه “.

وختم فور انتهاء الجلسة عقد سيادته مؤتمره الصحفي الاسبوعي ، وهنأ الشعب العراقي بفوز منتخبنا الوطني على نظيره الفيتنامي في اولى مبارياته ضمن بطولة امم آسيا ، مؤكدا دعم اسود الرافدين في مشوارهم للفوز ببطولة كأس آسيا للمرة الثانية ، واجاب على اسئلة الصحفيين حول مختلف القضايا