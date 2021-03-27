توجهات السياسيين الايرانيين بشأن العودة الى المحادثات مع واشنطن تتضارب

لبدء مفاوضات تهدف إلى إحياء اتفاق الملف النووي

الصباح الجديد ــ متابعة :

((يقول المسيطرون على البرلمان: يجب على واشنطن رفع جميع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب قبل أن تستأنف إيران الامتثال للاتفاق متعدد الأطراف لعام 2015))

ينقسم القادة السياسيون الإيرانيون حول كيفية الرد على عرض الرئيس الأميركي بايدن، لبدء مفاوضات تهدف إلى إحياء اتفاق دولي يضع قيودًا على طموحات طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ويعكس الانقسام الخلافات حول المدة التي يمكن أن تصمد فيها إيران للضرر الاقتصادي الناجم عن العقوبات والمناورات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية في حزيران المقبل.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، علنًا إن طهران يجب أن نكون على استعداد للعودة إلى قيود الاتفاق النووي إما دفعة واحدة أو على مراحل، طالما أن الولايات المتحدة ترفع على الأقل بعض العقوبات الاقتصادية المدمرة التي فرضتها.

ويجادل السياسيون المعارضون الأكثر تحفظًا، الذين يسيطرون على البرلمان، بأنه يجب على واشنطن رفع جميع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب قبل أن تستأنف إيران الامتثال لاتفاق متعدد الأطراف لعام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال أبو الفضل عموئي، النائب المحافظ البارز: “لم يجر الأميركيون أي محادثات معنا قبل مغادرة خطة العمل الشاملة المشتركة، لذلك لا حاجة لإجراء محادثات من أجل عودتهم”.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير في طهران “إيران بحاجة إلى الحصول على شيء لكن ليس من الواضح ما هو هذا الشيء”.

وفي شباط الماضي، رفضت إيران دعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات غير رسمية مع الولايات المتحدة.

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إنه لم ينحز إلى أي طرف في النزاع الداخلي، لكنه قال في خطاب ألقاه في نهاية الأسبوع الماضي إن إيران ليست في عجلة من أمرها للعودة إلى المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف “ستعود إيران إلى جميع التزاماتها في الاتفاق بمجرد أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات”.

واتهم الرئيس روحاني في وقت سابق من هذا الشهر “أقلية من المخربين” بإحباط جهود رفع العقوبات، قائلا إنهم يرتكبون “الخيانة”.

وقال روحاني إنه في حين أن إيران مستعدة للعودة إلى الامتثال – طالما أن واشنطن تتخذ الخطوة الأولى – فقد أشار أيضًا إلى أن خصومه سيرغبون في تأجيل أي اتفاق مع الولايات المتحدة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو، حيث يتم إجراء دبلوماسية سريعة..

وقال النائب عموئي إن إيران تبحث عن تخفيف للعقوبات في ثلاثة مجالات رئيسية: صادرات النفط والوصول إلى الأموال اللازمة لبيع النفط والمعاملات المصرفية الدولية. وأكد إنه بدون مثل هذه التحركات، لا يرى أي جدوى من الاجتماع.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن الولايات المتحدة منفتحة على اتخاذ خطوة من شأنها تخفيف العقوبات حتى قبل لقاء المسؤولين الإيرانيين.

ويقول مسؤولون غربيون آخرون إنهم على وشك التخلي عن فكرة بدء محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن، ويبحثون عن طرق أخرى لابتكار طريقة متسلسلة للعودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي.