المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا – كان 2021

خليلوزيتش يكرم الحدادي بقميص مميز

العواصم ـ وكالات:

اتضحت صورة أكثر من نصف المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 وستكشف الأيام والأسابيع المقبلة عن بقية الفرق توالياً.وانضمت مصر يوم الخميس إلى قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون 2021 لترافق العديد من المنتخبات العربية التي ضمنت التواجد مسبقاً.

وبات عدد المنتخبات العربية المتأهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 أربعة منتخبات هي مصر صاحبة الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالمسابقة وتونس التي دائماً ما تحضر بقوة في القارة السمراء وجزر القمر التي تتأهل لأول مرة في مسيرتها والجزائر حاملة لقب النسخة الفائتة.

وفقدت ليبيا فرصتها في الانضمام إلى المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا إلا أنّ العديد من المنتخبات العربية ما تزال حظوظها قائمة.وينص نظام التأهل إلى كأس أمم أفريقيا على صعود بطل المجموعة ووصيفه من بين المجموعات المشاركة في التصفيات (12 مجموعة).

وشاركت الكاميرون في التصفيات رغم أنها ضامنة لتأهلها مسبقاً باعتبارها صاحبة الأرض، إذ أنها فرضت تأهل فريق واحد فقط من مجموعتها يرافقها إلى النهائيات، ليصبح مجموع عدد المتأهلين ككل 24 منتخباً.

وينص القانون على اعتماد المواجهات المباشرة للفصل بين أي فريقين متعادلين في النقاط بالتسلسل المتعارف عليه من نقاط إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة إلى عدد الأهداف المسجلة وغيرها.

والمنتخبات المتأهلة هي عن المجموعة الاولى “مالي وغينيا” والثانية “بوركينو فاسو” والثالثة “غانا” والرابعة “الغابون وغامبيا” والخامسة لم تحسم بعد، والسادسة “الكاميرون” والسابعة “مصر وجزر القمر” والثامنة “الجزائر وزيمبابوي” والتاسعة “السنغال” والعاشرة “تونس وغينيا الاستوائية” ولم تحسم المجموعتين الحادية عشرة والثانية عشرة.

استقر البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، على منح القميص رقم 10 لمنير الحدادي مهاجم إشبيلية الإسباني، لرفع معنوياته ولتأكيد قيمته الكبيرة مستقبلا مع أسود الأطلس.واستهل الحدادي ظهوره الأول مع الأسود أمام موريتانيا، بعد تأهيله مؤخرا من طرف الفيفا بعد صراع مع إسبانيا، ومنحه الضوء الأخضر لتمثيل البلد الذي اختاره.وكان القميص رقم 10 معلقًا منذ فترة، وتحديدا منذ استبعاد يونس بلهندة من صفوف المنتخب المغربي، ليمنحه البوسني وحيد خليلوزيتش لمنير الحدادي.

وحمل القميص رقم 10 في صفوف الأسود، العديد من الأساطير وعلى رأسهم إدريس باموس أول عميد للمغرب بمونديال المكسيك 1970، ومحمد التيمومي حامل الكرة الذهبية الأفريقية 1985.

وحسم التعادل السلبي مواجهة منتخب المغرب ومضيفه الموريتاني، على ملعب شيخا ولد بيديا، اول امس لحساب الجولة الخامسة من تصفيات الكان. وجاءت المواجهة متوسطة المستوى فنيا، إذ تأثر لاعبو المغرب تحديدا بسوء أرضية الملعب، ذات العشب الاصطناعي.وفشل منتخبا المغرب وموريتانيا، في استغلال جميع الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 11 نقطة، ليؤمن صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، علما بأنه كان قد ضمن تأهله، قبل خوض هذا اللقاء، بينما رفع المنتخب الموريتاني رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الثاني.

ودفع مدرب المغرب، وحيد خليلوزيتش، بـ3 عناصر خاضت أول مباراة رسمية مع أسود الأطلس، تتمثل في منير الحدادي، نجم إشبيلية، وآدم ماسينا، لاعب واتفورد، ويحيى جبران، لاعب الوداد.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة البوسني وحيد خليلوزيتش، على بعض التغييرات في تشكيلة أسود الأطلس خلال مباراة بوروندي، المقررة بعد غد الثلاثاء، على ستاد مولاي عبد الله بالرباط، في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون.

وضمن المنتخب المغربي تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا قبل جولة من نهاية التصفيات، حيث يحتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 11 نقطة.. وأشار المصدر إلى أن سلوك المحمدي الاحترافي واحترامه تعليمات المدرب خليلوزيتش واختياراته الفنية وفي مقدمتها الدفع بياسين بونو خلال كل المباريات السابقة، كان سببا في اتخاذ هذا القرار مكافأة له.

وكان المحمدي المحترف بهاتاي سبور التركي والمنتقل إليه من مالاجا الإسباني، هو الحارس الأساسي للمغرب تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد وشارك أساسيا في مونديال روسيا 2018، قبل أن يفقد مقعده لحساب بونو بداية من أمم أفريقيا السابقة بمصر.