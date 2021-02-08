اختتام فعاليات المؤتمر الدولي العاشر عن مجالات التنمية والتعاون المشترك للعراق

أقامته شركة الموانئ ومركز دراسات البصرة والخليج العربي

البصرة ـ سعدي السند :

اختتمت في البصرة فعاليات المؤتمر الدولي العاشر الذي استمر على مدى يومين بجامعة البصرة رعته الشركة العامة لموانئ العراق بالتعاون مع مركز دراسات البصرة والخليج العربي.

وقال المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق الدكتور فرحان الفرطوسي في توجيهات وزير النقل إن تكون وزارة النقل داعمة للقطاع العلمي من خلال تشكيلات الوزارة , حقتت شركتنا اهتماما كبيرا بالمؤتمر وما يصدر عنه من بحوث وتوصيات.

وأضاف المدير العام ان إدارة الموانئ ستبقى على تواصل واسناد مع جامعة البصرة لرفدها بالطاقات العلمية والشبابية والبحوث والمساندة المادية والمعنوية ، وان موانئ العراق كانت ولازالت سباقة في التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة إيماناً منها بأهمية تضافر الجهود وتوحيد الخطوات حتى يكون العمل اكثر تنظيما وتنسيقا .

واوضح المدير العام اننا نعمل بالتعاون مع مركز دراسات البصرة والخليج العربي ومنذ فترة للأعداد لهذا الموتمر العلمي الهام ليس للعراق فحسب بل لمحيطه الاقليمي والدولي ،

وأعرب المدير العام لشركة الموانئ العراقية عن مدى تقديره وتفاؤله بالبحوث العلمية التطبيقية المعروضة في المؤتمر ، سيما البحوث التي تتعلق بأكمال انشاء ميناء الفاو الكبير وتلوث البحار وتوسعة الموانئ

اما الدكتور مراد عبد الله من مركز دراسات البصرة والخليج العربي فقد قال إن المؤتمر تسلم ما يقارب 150 بحثا موزعا ما بين جامعات العراق والدول العربية المشاركة ، مبينا أن البحوث تناولت الجوانب الاقتصادية والسياسية المعنية بالعراق ومحيطه الإقليمي .

وأضاف عبد الله ان بعض البحوث قدمت من خلال جلسة على برنامج زووم عبر الانترنت وخصوصا البحوث المقدمة من مصر والجزائر والمغرب العربي ودول الخليج العربي ، موضحا أن النقاشات تمخضت عنها مجموعة من التوصيات التي ستصاغ على شكل كتاب .

ولفت عبد الله ان الكتاب سينشر بعد المؤتمر ويعمم على مجموعة من الدوائر ذات العلاقة ، وتم توزيع الشهادات على الباحثين والمشاركين من محافظات العراق بحضور رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين والكابتن سمير صابر ممثلا عن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق .

واستلم الكابتن أعالي بحار اقدم سمير صابر نيابة عن مدير عام شركة الموانئ تكريم جامعة البصرة عن الدعم والرعاية التي قدمتها موانئ العراق لنشاطات جامعة البصرة ولهذا المؤتمر تحديداً .

وقالت مدير مركز دراسات البصرة والخليج العربي الدكتورة صفية شاكر معتوق أن المؤتمر يمثل تجسيداً للتعاون الجاد والانفتاح نحو مؤسسات ودوائر الدولة المختلفة ومن بينها الشركة العامة لموانئ العراق.

جامعة البصرة

هذا وشهد اليوم الأول من افتتاح المؤتمر إقامة جلسات صباحية في قاعات الجامعة ، وجلسات مسائية إلكترونية لمناقشة ما يزيد عن (٧٥) بحثاً من أصل (١٥٠) بحثاً تمحورت في معالجة موضوعات تعلقت بالشأن السياسي والأمني والاقتصادي والقانوني والتاريخي والثقافي للعراق ومحيطه الإقليمي .

جنيبة ازالة التلوث البحري

واعلنت الشركة العامة لموانئ العراق ان جنيبة ازالة التلوث البحري الالية السيبة رقم ( 2 ) غادرت ميناء المعقل وسط البصرة عابرة جسر الشهيد كنعان التميمي متوجهة للعمل في موانئ أم قصر .

وقال مدير عام الشركة انطلاقا من ضرورة أن تكون وحداتنا البحرية على اتم الاستعداد والجهوزية للعمل في الموانئ وقنواتنا الملاحية فأن العمل جارٍ بانسيابية عالية وبوتيرة متصاعدة لجميع وحداتنا البحرية العاملة في الموانئ .

من جانبه بين مدير قسم الملاحة البحرية الكابتن مؤنس هاتو أن الجنيبة الآلية السيبة رقم ( 2 ) المتخصصة بأزالة التلوث البحري غادرت ميناء المعقل متوجهة للعمل في موانئ أم قصر للسيطرة على اية حالة تلوث تحدث وفي الوقت نفسه تحركت الجنيبة رقم ( 1 ) المتواجدة في موانئ أم قصر الى ميناء خور الزبير ذلك لمتابعة أعمالها الجديدة في الميناء .

حملة تنظيف ورفع الأنقاض والحواجز الكونكريتية المتآكلة

ونفذت الملاكات الخدمية في ميناء ام قصر الشمالي حملة تنظيف ورفع الأنقاض والحواجز الكونكريتية المتآكلة من بوابة الميناء وعلى الطريق بين مينائي ام قصر الشمالي والجنوبي .

وقال المدير العام للشركة لقد تم تنفيذ حملة التنظيف هذه عند بوابة ميناء ام قصر وعلى الطريق بين مينائي ام قصر الشمالي والجنوبي ، لافتا في الوقت ذاته الى ان هذه الحملة جاءت لإظهار الموانئ بأبهى صورها .

من جانبه أوضح مدير ميناء ام قصر الشمالي رئيس مهندسين فرزدق عبد الرزاق ان الملاكات الخدمية وشركة المدرار للخدمات في الميناء استخدمت عددا من الاليات لرفع الحواجز المتروكة ، مضيفا ان الحملة شملت أيضا رفع مسقفات متجاوزة على جانبي الطريق فضلا عن رفع الأنقاض وتنظيف بوابة الميناء .

جدير بالذكر ان هذه الحملة تزامنت مع المراحل الأخيرة لانجاز احد طرق موانئ ام قصر ضمن مشروع مدخل الميناء والطرق فيه والذي سيدخل حيز الخدمة في انسيابية مرور الشاحنات المقبلة الى الموانئ والخارجة منها .