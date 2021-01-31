أولسان هيونداي يدشن وصول أندية المونديال إلى قطر

المنافسات تقام في المدة من 4 لغاية 11 شباط

الدوحة ـ وكالات:

دشن أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا، مساء أول أمس، وصول الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لخوض منافسات البطولة التي تستضيفها قطر خلال المدة ما بين الرابع و11 من شباط المقبل.

وكثفت اللجنة المحلية المنظمة، تحضيراتها طوال الفترة الماضية لاستقبال الوفود والانتهاء من كافة الأمور اللوجستية الخاصة بذلك، تمهيدا للانطلاقة الرسمية الخميس المقبل بمباراتي أولسان هيونداي الكوري أمام تيجريس أونال المكسيكي على ملعب ستاد أحمد بن علي بالريان، والأهلي المصري أمام الدحيل القطري على ملعب ستاد المدينة التعليمية.

وشددت اللجنة المنظمة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، والحفاظ على سلامة الجميع.وسيكون الأهلي المصري بطل أفريقيا، ثاني الفرق وصولًا إلى الدوحة، حيث حدد الفريق الساعة الثامنة مساء اليوم نفسه، ليهبط في مطار الدوحة، على متن طائرة خاصة.

ويستمر وصول الفرق تباعا حتى يوم السادس من شباط ، موعد وصول بعثة بايرن ميونخ بطل أوروبا، والذي جنبته القرعة خوض مباريات الدور الثاني، وسيواجه في الدور قبل النهائي، الفائز في مباراة الأهلي والدحيل.وتقام هذه النسخة وسط ظروف استثنائية في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، لكن بعد الاتفاق بين اللجنة المنظمة والفيفا، سيكون الحضور الجماهيري بنسبة 30% من سعة الاستادات.

ولن يكون بمقدور الجماهير حضور سوى مباريات البطولة فقط، حيث لن يسمح لها بالتواجد في المطار لاستقبال الفرق أو حضور التدريبات نظرًا لتطبيق نظام الفقاعة الصحية على جميع اللاعبين والبعثات.

ولدى وصول كل فريق إلى مطار حمد الدولي، فإنه سيخضع لفحص فيروس كورونا، ثم يتوجه لمقر الإقامة، وبعدها بـ 12 ساعة يجري فحصًا آخر للتأكد من سلامة جميع أفراده وخلوهم من العدوى.

وحددت اللجنة المنظمة، 3 ملاعب للتدريبات، بينما تقام المباريات على ملعبين فقط هما ستاد أحمد بن علي بالريان والمدينة التعليمية، وهما من ضمن ملاعب بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وتقام التدريبات على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل المخصص للفريق صاحب الأرض ومستضيف البطولة، وملعب جامعة قطر وسيكون مخصصا لتدريبات الأهلي وتيجريس أونال وأولسان هيونداي، لكن سيجرى تخصيص الملعب رقم 1 للأهلي، والملعب رقم 5 لأولسان، والملعب رقم 6 لتيجريس.أما الملعب الآخر المخصص للتدريبات، فهو ملعب الإرسال في منطقة الوحدة، وسيكون مخصصا لتدريبات بايرن ميونخ.

في حين يخوض بطل كأس ليبرتادوريس، الذي سيتم تحديده امس عبر المباراة النهائية للبطولة بين بالميراس وسانتوس، تدريباته على ملاعب أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي.

وستقوم اللجنة المنظمة بتطبيق الإجراءات الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة في ملاعب المباريات والتدريبات، بالإضافة لخدمات الإسعاف على مدار الساعة، وأيضًا الخدمات الميدانية طوال فترة البطولة لإنجاحها وخروجها بأفضل صورة.