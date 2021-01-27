الآسيوي يؤكد إلغاء بطولتي الشباب والناشئين ويعدل مواعيد التصفيات

إقامة دور المجموعات في البطولات القارية بنظام التجمع

كوالالمبور ـ وكالات:

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلغاء بطولة كأس أمم آسيا للناشئين تحت 16 عاماً في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً في أوزبكستان، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد القاري في بيان نشر على موقعه الإلكتروني باللغة العربية: «في أعقاب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً وكأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2020 ، وبعد الأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة اللاعبين الشباب في قارة آسيا، فقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020 في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان».

وذكر الآسيوي في بيانه أن النسخة المقبلة من البطولتين سيتم إقامتها في ذات الدول المضيفة، حيث تستضيف أوزبكستان كأس آسيا تحت 20 عاماً، في حين تستضيف البحرين كأس آسيا تحت 17 عاماً.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيانه أنه قرر أيضا إلغاء بطولة آسيا لكرة الصالات 2020 في الكويت، وكأس آسيا للكرة الشاطئية 2021 في تايلاند، وسوف تستضيف الكويت وتايلاند النسخة المقبلة من البطولتين.

وتستضيف الكويت كأس آسيا لكرة الصالات 2022، وتستضيف تايلاند كأس آسيا للكرة الشاطئية2023.كما قرر الاتحاد الآسيوي إعادة جدولة مواعيد تصفيات كأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً 2022، وتصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2022.

وبحسب المواعيد الجديدة، تقام الجولة الأولى من تصفيات كأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً في المدة من 14 وحتى 22 أب المقبل، بدلاً من الموعد السابق والمقرر له في المدة من 13 وحتى 21 أذار المقبل، على أن تقام مباريات الجولة الثانية في المدة من الثالث وحتى السابع من تشرين الثاني المقبل بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا في المدة ما بين 18و 22 أب من العام الجاري.

في المقابل تقام الجولة الأولى من تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً في المدة من 18 وحتى 26 من أيلول المقبل، بدلاً من الموعد السابق في شهر نيسان، فيما تقام مباريات الجولة الثانية في المدة من الثامن وحتى يوم 12 من كانون أول المقبل، بدلاً من الموعد السابق والذي كان مقررا له في شهر أيلول من العام الجاري.

وفي سياق متصل، سيقام دور المجموعات من مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم خلال نسخة 2021 بنظام التجمع بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري اول امس.

وقال الاتحاد في بيان «سوف تقام منافسات دوري أبطال آسيا في منطقتي غرب وشرق القارة، في حين تجري منافسات كأس الاتحاد الآسيوي بالمناطق الجغرافية الخمس».وسيقام دور المجموعات لمنطقة الغرب في دوري الأبطال خلال المدة من 14-30 نيسان ، على أن تجري مباريات الشرق بين 21 نيسان و7 أيار 2021.

في المقابل، تنطلق منافسات كأس الاتحاد في مناطق الجنوب والوسط والشرق اعتباراً من 14 أيار ، قبل أن تنطلق منافسات الغرب يوم 23 أيار ، على أن تجري مباريات منطقة آسيان في المدة من 22-28 حزيران. وتقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وكانت الدوحة استكملت الموسم الماضي مباريات منطقتي الغرب والشرق من دور المجموعات حتى المباراة النهائية التي توّج بها أولسان هيونداي الكوري الجنوبي على حساب بيرسيبوليس الإيراني.

وتقام مباريات دور الـ16 في دوري الأبطال بين 13-15 أيلول ، ربع النهائي في 27-29 أيلول ، حيث تجري المنافسة من جولة واحدة، في حين تقام مباريات الدور قبل النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في الفترة 19-20 و26-27 تشرين الأول ، بحسب ما أضاف الاتحاد القاري.ويشهد دوري الأبطال للمرة الأولى مشاركة 40 نادياً في دور المجموعات.

وفي ما يتعلق بكأس الاتحاد الآسيوي، يقام ذهاب نصف نهائي منطقة الغرب يومي 13 و14 أيلول والنهائي من جولتين يومي 20 تشرين الأول و3 تشرين الثاني.

ويقام الدور النهائي لدوري الأبطال من مباراتي ذهاب وإياب يومي 21 و27 تشرين الثاني ، على أن يقام نهائي كأس الاتحاد الآسيوي يوم 26 تشرين الثاني.وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي «الاتحاد ممتن لدعم لجنة المسابقات والاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية المشاركة، حيث ساهموا في إعداد هذا الجدول لأكبر النسخ في تاريخ دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي».وأضاف الاتحاد القاري أنه «سوف يتم توجيه الدعوة للاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل استضافة المباريات، بعد سحب قرعة دوري أبطال آسيا 2021 وكـأس الاتحاد الآسيوي 2021، والتي تقام يوم الأربعاء 27 كانون الثاني «.