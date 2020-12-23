صالات الجوية يحقق نتائج إيجابية في الأضواء

وليد ضهد يشيد بدعم إدارة النادي

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواصل فريق القوة الجولة حضوره الايجابي في دوري الصالات الممتاز، ويقف الفريق بالترتيب الثالث بعد مضي 8 جولات جامعا 19 نقطة متخلفا عن نفط الوسط صاحب الترتيب الثاني بفارق الأهداف، وعن الشرطة المتصدر بفارق 4 نقاط، والفريق سيلعب مباراته التاسعة اليوم الاربعاء في الساعة 3 عصرا في قاعة نادي الشباب الرياضي، من جانبه، قال عضو الملاك التدريبي للفريق، الكابتن وليد ضهد، ان الصقور تسعى إلى تحقيق الافضل والوصول إلى مركز الصدارة، مؤكدا ان النتائج الايجابية للفريق تأتي بفضل الدعم الكبير الذي توليه إدارة النادي ابتداء من رئيس الهيئة الإداري اللواء، شهاب جاهد، وبقية اعضاء الهيئة الإدارية للنادي ومشرف الفريق هيثم كاظم.

واشار إلى ان الملاك التدريبي لفريق القوة الجوية بكرة الصالات يقوده الكابتن، عباس الكعبي ويساعده المتحدث وسرمد علاوي ومدرب حراس المرمى أحمد هلول، منوها إلى ان التعاون والانسجام لغة الملاك التدريبي الذي يحرص على اتمام مهمته بالنحو الامثل.

وبين ان الفريق الجوي لعب 8 مباريات فاز في 6 وتعادل في واحدة وخسر في مباراة أخرى، مسجلا 40 هدفا مقابل 16 كرة دخلت مرماه، مثمنا جهود اللاعبين في المباريات والعطاء الكبير الذي يقدمونه.

وذكر النجم السابق، ان الفريق الأزرق يؤدي مباريات عالية المستوى معتمدا على تشكيلة شبابية لها طموح كبير في تسجيل الافضل في المواجهات المقبلة، وتعزيز مسيرته في بطولات الصالات التي يملك فيها الجوية نتائج لامعة.