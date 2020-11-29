محرز يسجل ثلاثية ويقود السيتي لفوز عريض في إنجلترا

ألافيس يعمق جراح ريال مدريد في الليجا

لندن ـ وكالات:

قاد النجم الجزائري الدولي رياض محرز فريقه سيتي لتحقيق فوز عريض على ضيفه بيرنلي بخمسة أهداف من دون رد اول أمس ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل رياض محرز ثلاثية رائعة فأصبح ثاني لاعب إفريقي يسجل «هاتريك» لمانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز، وكان أول لاعب هو الإيفواري يايا توريه الذي أحرز ثلاثة أهداف في شباك فولهام عام 2014. دخل بيرنلي الذي حقق الاثنين الماضي فوزه الأول في الدوري هذا الموسم وكان على كريستال بالاس 1-صفر، مباراته ضد مانشستر سيتي وهو يدرك صعوبة المهمة لا سيما بانه عاد بثلاث هزائم في آخر 3 زيارات إلى ملعب الاتحاد وبنتيجة واحدة: صفر-5، قبل ان يسقط بالنتيجة ذاتها اليوم.

ولم تمض 6 دقائق حتى نجح مانشستر سيتي في تسجيل هدف التقدم عبر جناحه الجزائري رياض محرز بعد تبادل الكرة بين أكثر من لاعبي لفريقي قبل ان يمررها له البلجيكي كيفن دي بروين.

وسرعان ما أضاف الجزائري الدولي هدفاً رائعاً عندما وصلته الكرة داخل المنطقة فراوغ مدافعين قبل ان يسدد بيسراه كرة لولبية ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (22).وظن سيتي بانه اضاف الهدف الثالث عبر رأسية الالماني ايلكاي غوندوغان، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل (26).لكن الهدف الثالث جاء عن طريق الظهير الايسر بنجامين مندي المتربص عند القائم الثاني والذي استغل كرة متقنة جديدة من دي بروين (41).وأضاف الإسباني فيران توريس الهدف الرابع بتمريرة من البرازيلي غابريال جيزوس (66).

واكمل محرز ثلاثيته بكرة رأسية مستغلاً تمريرة من البديل فيل فودن (69). وهي أول ثلاثية لمحرز مع سيتي، والثانية له في الدوري الانكليزي بعد ثلاثيته في مرمى سوانسي عندما كان لاعبا في صفوف ليستر سيتي في كانون الاول/ديسمبر عام 2015. إلى ذلك، تلقى ريال مدريد الهزيمة الثالثة محليًا هذا الموسم، بعد السقوط أمام ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (1-2)، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا.وسجل هدفي ديبورتيفو ألافيس، لوكاس بيريز من ركلة جزاء في الدقيقة (5)، وخوسيليو في الدقيقة (49)، في حين سجل كاسيميرو هدف ريال مدريد في الدقيقة (86). وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في المركز الرابع وواصل نزيف النقاط، في حين رفع ألافيس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن.

في حين، سقط البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، في فخ سلبي عقب خسارة فريقه ضد ديبورتيفو ألافيس بنتيجة1-2، في الجولة الحادية عشر من الليجا.ووفقًا لشبكة «سكواكا» للإحصائيات، لم يرتكب أي حارس مرمى في الليجا أخطاء أدت إلى أهداف أكثر من كورتوا، وذلك منذ استئناف النسخة الماضية بالدوري الإسباني في حزيران 2020.وتسبب كورتوا في استقبال ريال مدريد لهدفين من خلال أخطائه الفردية.

وكان كورتوا مرر الكرة بشكل خاطئ في بداية الشوط الثاني من مباراة ألافيس، ونجح خوسيليو في قطع الكرة وتسجيل الهدف الثاني في شباك الميرنجي الخالية.يذكر أن خسارة الأمس أوقفت رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني. وتقمص المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري دور المنقذ لفريقه إشبيلية بعد أن سجل هدف انتصاره الصعب بهدف نظيف، وعلى ملعب (إل ألكوراز)، ظل التعادل السلبي هو المسيطر على مجريات اللقاء حتى قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق، قبل أن يظهر المهاجم الدولي المغربي البديل يوسف النصيري، ويفض الاشتباك بهدف الفوز الصعب والثمين، بعد 9 دقائق فقط من نزوله كبديل لأوليفر توريس.وبهذا الفوز الصعب يواصل الفريق الأندلسي مسلسل انتصاراته للجولة الثالثة تواليا، ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة يقفز بها للمركز الخامس مؤقتا، مع تبقي مباراتين مؤجلتين له.