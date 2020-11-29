استراليا : سنلجأ لمنظمة التجارة العالمية لحل الخلاف مع الصين

الصباح الجديد – وكالات :

قال سيمون برمنجهام وزير التجارة الاسترالي امس الاحد إنه من الممكن أن تلجأ استراليا لمنظمة التجارة العالمية كخطوة مقبلة في خلافها مع الصين بشأن الشعير.

وقد تصاعدت حدة التوترات بين الدولتين خلال الأشهر الماضية حيث فرضت بكين سلسلة من الرسوم التجارية والمتأخرات الجمركية على عدة صادرات استرالية تشمل الشعير واللحوم.

ويذلت كانبرا بالفعل جهودا للطعن على قرارات بكين بشأن الشعير الاسترالي من خلال اللجوء إلى إجراء صيني محلي ولكن السلطات الصينية رفضت ذلك بحسب ما قاله برمنجهام في تصريحات ببرنامج « انسايدرز» في شبكة ايه بي سي.

وقال «الطعن على القرار بشأن الشعير أمام منظمة التجارة الدولية هو الخطوة المقبلة». مضيفا أن الحكومة الاسترالية تنافش هذه الخطوة مع قطاع الحبوب.

وأضاف أن استراليا قد أطلعت لجنة البضائع التجارية بالمنظمة الأسبوع الماضي على المخاوف بشأن تراكم القرارات التجارية المعاكسة من جانب الصين.

وقد تدهورت العلاقات بين الدولتين خلال العامين الماضيين عقب أن حظرت كانبرا شركة هواوي الصينية للاتصالات من إنشاء شبكة للجيل الخامس في استراليا.

كما أعربت بكين عن غضبها إزاء طلب الحكومة الاسترالية بإجراء تحقيق مستقل بشأن مصدر فيروس كورونا الذي انتشر من ووهان الصينية إلى أنحاء العالم.