محافظ البصرة يفتتح جسر النجيبية الذي يربط مركز المدينة بشمالها

يتضمن فتحة ملاحية ونفذته شركة محلية طبقا للمخططات

البصرة – سعدي السند :

إفتتح محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني جسر النجيبية ( ذو الفتحة الملاحية) أمام حركة المركبات والمارة بكلفة تقدر بـ 21 مليار دينار.

الجسر الذي نفذته شركة ماء السماء الدولية يربط ناحية الهارثة بمركز مدينة البصرة وقد تم تنفيذه بفتحة ملاحية تزن نحو 750 طنا ويسمح بمرور السفن والقطع البحرية .

محافظ البصرة قال في تصريح له خلال حفل افتتاح الجسر : أن الجسر بطول 250 مترا وبعرض 16 مترا ويحتوي على فتحة ملاحية في الوسط لعبور البواخر والقطع البحرية الأخرى.

يسهم بفك الاختناقات في بوابة البصرة

واكد المحافظ ان الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ بنى تحتية حقيقية كان للشركات المحلية الحصة الأكبر منها وهذا ما سيعزز الثقة بالشركات العراقية لتنفيذ مشاريع مستقبلية مهمة ، مشيرا الى أن المشروع تم تنفيذه بسواعد عراقية – بصرية وهذا يعد إنجازا على مستوى المشاريع الحيوية بعدما كان العراق يعتمد على الشركات والخبرات الأجنبية في تنفيذ من هكذا مشاريع.

وأضاف العيداني ان افتتاح الجسر سيسهم بفك الازدحامات الخانقة الحاصلة في بوابة البصرة باتجاه شمال المحافظة حيث سيربط هذا الجسر مركز البصرة بشمالها..

العمل بالمشروع تم وفقا للمواصفات المتعاقد عليها

من جانبه قال مدير الشركة المنفذة للمشروع ولاء عبد سلمان ان أهالي المنطقة قدموا طلباً للشركة يقضي بإصدار قرار يمنع سيارات الحمل والشاحنات من المرور فوق الجسر كونه يحيط بمناطق سكنية لا يمكن إزالتها أو توسعة الشوارع في كتفي الجسر .

إلى ذلك قال عدد من أهالي المنطقة إن افتتاح الجسر سيقدم لهم خدمة كبيرة ويخلصهم من استخدام الزوارق النهرية بالعبور من شمال البصرة إلى النجيبية وبالعكس ولكن يجب على الجهات المعنية أن تقوم بوضع مطبات اصطناعية أو نصب سيطرات تجبر سالكي الجسر على السير بسرعة منخفضة لتجنب أي حوادث في المنطقتين وكذلك منع سيارات الحمل من المرور في المنطقة لتجنب حصول الازدحامات المرورية في المنطقتين .من جهتها قالت لجنة متابعة مشروع جسر النجيبية الكونكريتي في شعبة الطرق والجسور ان العمل بالمشروع تم وفقا للمواصفات المتعاقد عليها وإن من أهم اعمال اللجنة خلال فترات العمل كان التاكد من مطابقة خبطات الكونكريت للمواصفات القياسية المطلوبة، حيث كان يجري بشكل مستمر أخذ عينات من الخبطة الى المختبرات بهدف الفحص، وفي حالة نجاح نسب الخبطة يجري اصدار شهادة اعتماد والشروع بالصب، وإن الركائز خضعت لاختبارات التحمل من خلال تعريضها لاحمال مختلفة وكانت النتيجة نجاح مقاومة الركائز للاحمال الثقيلة .

يتحمل الزلازل والهزات الارضية

من جهته قال المهندس المقيم في المشروع ن الجسر صمم ليتحمل الزلازل والهزات الارضية متوقعا من الناحية الهندسية ان يتجاوز العمر التشغيلي للجسر (١٠٠ عام)، وأن التصميم الاخير للجسر تضمن توسيع عرض الجسر من (١٤ متر حتى ١٦ متر)، ليتلائم مع الحاجات الحالية والمستقبلية للمشاة وللمركبات على حدٍ سواء.

البصرة داعمة للشركات المحلية

من جانب آخر أكد محافظ البصرة دعم محافظة البصرة للشركات المحلية التي تعمل على إنجاز المشاريع الخدمية بحرفية ومهنية عالية .

وقال العيداني عقب تفقده مشروع ماء محيلة في قضاء أبي الخصيب ان حكومة البصرة داعمة بشكل كبير للشركات المحلية التي تعمل بمستوى الشركات الأجنبية ، مضيفا نفتخر بوجود شركات محلية بدأت تعمل بمستوى عالمي وأصبح بمقدورها أن توازي شركات دول الجوار أو أن تكون بمستوى أعلى في بعض الأحيان وأن التكامل مع الشركات الأجنبية لنصب المعدات قد لا نحتاجه في المرحلة المقبلة بعد إكتساب شركاتنا المحلية للخبرات الكبيرة .

مشروع ماء محيلة

وأشار العيداني إلى أن مشروع محطة تحلية ماء محيلة يعتبر من المشاريع التي يمكن أن يفتخر بها المواطن العراقي والبصري خصوصا بعد إنجازه بأيدي بصرية وبعمل شركة محلية تعتبر ناجحة بمشاريعها .

ولفت العيداني إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه في العراق ، وسيتم إفتتاحه قبل بداية الصيف المقبل ليباشر بتجهيز الماء للمواطنين بعد أن عانى مواطنو البصرة على مدى عقود من الزمن من أبسط حقوقهم وهو الحصول على الماء الصالح للإستخدام البشري .