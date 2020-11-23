مدفيديف يتوّج بلقب الماسترز للمرة الأولى

العواصم ـ وكالات:

توّج الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا بلقب بطولة الماسترز الختامية التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، للمرة الأولى في مسيرته بفوزه في المباراة النهائية على النمسوي دومينيك تييم الثالث 4-6 و7-6 (7-2) و6-4 في لندن التي تحتضن الحدث للمرة الأخيرة قبل انتقاله الى تورينو.

وتوج الروسي باللقب في مشاركته الثانية، وذلك من دون أن يخسر أي مباراة، بعد أن فاز في دور المجموعات على الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول والألماني ألكسندر زفيريف والأرجنتيني دييغو شفارتسمان، قبل أن يقصي الإسباني رافايل نادال الثاني من نصف النهائي.

وكانت مواجهة اول أمس الخامسة بين تييم ومدفيديف، وقد فشل النمسوي في تحقيق فوزه الرابع وتجديد تفوقه على مدفيديف الذي خسر أمام منافسه الصيف المنصرم في نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز.

وقال الروسي بعد تتويجه وفوزه العاشر تواليا امتدادا من دورة باريس الألف نقطة للماسترز «يا لها من مباراة. أحد أفضل انتصاراتي. ساعتان و42 دقيقة، ثلاث مجموعات ضد لاعب رائع»، متوجها الى تييم «دومينيك، تهاني على ما حققته حتى الآن في مسيرتك. اسمك دون في تاريخ كرة المضرب».وواصل «من الرائع أنك فزت بلقب بطولة كبرى هذا العام. أنت تلعب بشكل رائع. أمل أن نحظى بفرصة خوض مواجهات أخرى ضد بعضنا في مناسبات كبرى مثل هذه».

وجاءت المواجهة قوية في المجموعة الأولى التي حصل مدفيديف في شوطها الأول على فرصتين لكسر إرسال منافسه النمسوي، لكن الأخير تدارك الموقف ثم نجح وفي أول فرصة تسنح له في انتزاع الشوط الخامس على إرسال الروسي، محققا الفارق الذي خوله حسم المجموعة 6-4 في قرابة 50 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في بداية المجموعة الثانية بعد أن عجز أي من اللاعبين عن فرض نفسه على إرسال الآخر، رغم حصول كل منهما على فرص لكسر إرسال الآخر، ما أجبرهما على خوض شوط فاصل بدأه تييم بقوة بعد أن تقدم 2-صفر، لكن مدفيديف رد بقساوة بعد فوزه بالنقاط السبع التالية ليحسمها 7-2، منهيا المجموعة لصالحه في غضون ساعة.

وفي المجموعة الثالثة وبعد شوط خامس ماراتوني، خلق مدفيديف الفارق بكسر إرسال تييم العصبي ما فتح الباب أمامه لكي يحسم المجموعة لصالحه 6-4 على إرساله والمباراة بعد ساعتين و42 دقيقة بالمجمل.