فوزان ثمينان للشرطة وأربيل في دوري الكرة الممتاز

التطبيعية تؤكد: لم نتقاضى دينارا من الموازنة الحكومية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان أن الاتحاد لم يتقاضى دينارا واحدا من موازنته الحكومية، منذ استلام مهمته.وقال بنيان إن الهيئة التطبيعية اعتمدت بشكل كلي على التسويق والرعاية في تمويل الاتحاد خلال الفترة الماضية.وأضاف «نملك رؤية تسويقية لدعم الاتحاد دون الاعتماد على الأموال الحكومية».وبين أن التطبيعية نجحت في تسويق الدوري الممتاز واستثمار الجانب الإعلاني للحصول على رعاة آخرين وحتى في مباراتي المنتخب مع الأردن وأوزبكستان تمكنت من جذب الرعاة والمعلنين في محيط الملعب.

وأشار إلى أن رؤية التطبيعية في التسويق، طموحة، لتحقيق واردات للاتحاد دون الاعتماد على ما يصرف من الحكومة في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعيشها البلد.

إلى ذلك، عاد الشرطة لسكة الانتصارات، بعد تحقيقه فوزا صعبا على القاسم، بهدف نظيف، على ملعب كربلاء الدولي. وكان الشرطة قد تعادل في الجولة الماضية أمام زاخو بدون أهداف، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بالجولة الرابعة. وسجل هدف الشرطة الوحيد اللاعب مازن فياض في الدقيقة (90).واحتل الشرطة المركز الثاني برصيد 8 نقاط، في حين ظل القاسم بالمركز الـ18 برصيد نقطتين.

وفي لقاء اخر، أضاف أربيل 3 نقاط مهمة لرصيده بفوزه على الديوانية بهدف من دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسو حريري. الهدف الوحيد جاء عن طريق المدافع نياز محمد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وقاد فريق الديواني المدرب الجديد قصي منير.وبهذا الفوز رفع أربيل رصيده للنقطة 8 فيما تجمد رصيد الديوانية عند النقطة 4. وفي مباراة ثانية حسم التعادل الإيجابي 1 ـ 1 لقاء الكهرباء ونفط البصرة التي ضيفها ملعب التاجي. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني افتتح اموري عيدان النتيجة في الدقيقة 50 من ركلة حرة فيما عادل لنفط البصرة اللاعب أحمد فرحان في الدقيقة 60. ورفع الكهرباء رصيده للنقطة 5 فيما رفع نفط البصرة رصيده للنقطة 3.

وفي ملعب زاخو تعادل أهل الدار مع ضيفه النفط بهدف لكل منهما لحساب ذات الجولة. تقدم النفط عبر اللاعب ليث تحسين في الدقيقة 19 وعادل لفريق زاخو اللاعب محمد جواد في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني. ورفع زاخو رصيده إلى النقطة 4 فيما رفع النفط رصيده للنقطة 5.

وقررت لجنة المسابقات، تأجيل مباراة الكرخ ونفط الوسط، المقررة الأحد، في ملعب الكرخ، لحساب الجولة ذاتها، وجاء قرار لجنة المسابقات على خلفية هطول الأمطار الغزيرة في العاصمة بغداد، وتأثر ملعب الكرخ، وكذلك لوجود مباراة ثانية على الملعب تجمع النجف وضيفه الميناء.

وقال مصدر بلجنة المسابقات: «التأجيل جاء بعد طلب إدارة الكرخ؛ لأن ملعب النادي لا يتحمل مباراتين وفق الظروف الجوية».وأضاف: «الميناء متواجد في العاصمة بغداد منذ يومين، وارتأت اللجنة تأجيل مباراة الكرخ ونفط الوسط».وأوضح أن اللجنة قررت أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء في ملعب الكرخ، مع إبقاء مباراة النجف والميناء في موعدها.