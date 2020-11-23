معرض صور فوتوغرافية لنجم سامراء الراحل عباس إبراهيم

محمد صادق السامرائي:

أقيم على اديم ملعب نادي سامراء الرياضي المعرض الفوتغرافي الذي اقامه مصور نادي سامراء ديبو السامرائي وجهود متميزة ورائعة الذي يجسد مسيرة صخرة دفاع نادي سامراء الراحل عباس ابراهيم.

وحضر المعرض الفوتغرافي صدام عزيز رئيس الهيئة الادارية للنادي سامراء ومحمد القاضي الرئيس الفخري للنادي وغني جاسم عضو الهيئة الادارية للنادي وقاسم الحسني عضو الهيئة الادارية سابقاً كما حضر المعرض نجوم النادي سابقاً زاهد قاسم وفؤاد عزيز ونهاد غازي كما حضر جمهور غفير من عشاق النادي.

ويعد الراحل نجم نادي سامراء عباس ابراهيم صخرة الدفاع والسد المنيع للنادي وله دور كبير ومتميز في النادي مثل الراحل نادي سامراء الرياضي منذ عام 1982م الى عام 1993م حتى اعتزاله وهو بقمة عطائه وتميزه .توفي يوم الاربعاء المصادف 11/تشرين الثاني 2020م رحمه الله واسكنه فسيح جناته.