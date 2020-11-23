ليفربول يحقق رقمًا مذهلًا في أنفيلد ويقفز إلى وصافة إنجلترا

كلوب: الإصابات صاعقة هائلة.. وميلنر كان استثنائيا

لندن ـ وكالات:

حقق ليفربول فوزا لافتا على ضيفه ليستر سيتي، بثلاثة نظيفة، مساء أول أمس، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدفين، من إمضاء مدافع ليستر جوني إيفانز (بالخطأ في مرماه)، وديوجو جوتا، قبل أن يترك روبرتو فيرمينو بصمته بهدف ثالث، في أواخر الشوط الثاني.

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، حطم ليفربول رقمه القياسي لعدد المباريات البيتية المتتالية، التي خاضها في الدوري الممتاز من دون أن يتلقى الخسارة، برصيد 64 مباراة (53 فوزا و11 تعادلا). يذكر أن الريدز ارتقوا للمركز الثاني بهذا الفوز، برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر توتنهام.

عبر مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن سعادته بأداء فريقه أمام ليستر سيتي بعد فوزه 3-0 وقدم ليفربول مباراة مثيرة للإعجاب، وسط غياب مجموعة كبيرة من اللاعبين للإصابة، إضافة إلى غياب المصري محمد صلاح لإصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: «سجلنا 3 أهداف ولم نستقبل هدفا واحدا، دفاعنا كان استثنائيا، تحكمنا في المباراة، كانت هناك العديد من الأمور الجيدة».

وأضاف: «لا أستطيع اختيار لاعب أثار إعجابي أكثر من الآخرين، ربما الأداء الذي قدمه جيمس ميلنر في مركز الظهير الأيمن، لعب مباراة استثنائية في هذا المركز ثم وسط الملعب».وعن تأثير الإصابات المتلاحقة التي يتعرض لها لاعبو فريقه، قال كلوب: «هذا ما نتوقعه من أنفسنا، الإصابات صاعقة هائلة لحظة حدوثها لكن على اللاعبين الشبان تقديم الحلول».

وأكد: «نمتلك مدافعين في العمق، إنهم يافعون حقا، ولا يملكون الخبرة، رأيتم دكة الاحتياطيين الليلة».وتابع: «إنه وضع خادع، ومع خروج نابي كيتا من الملعب بإصابة عضلية تدرك أن المشكلة لن تصغر، اللاعبون الشبان يعرفون متى يمكنهم التدرب معنا عند امتلاكهم الجودة المناسبة».وأردف: «لا نمنح بطاقات مجانية للتدريبات، يجب أن تكون مؤهلا بوجود الموهبة والسلوك، إنها مدرسة قاسية، هناك العديد من الخطوات للقيام بها». وختم: «يجب أن نتأكد من تعافينا، لكن إصابة نابي لم تساعدنا إطلاقا».

وأعلن مدرب ليفربول، يورجن كلوب، أن نجمه المصري محمد صلاح، بات جاهزا للمشاركة مع الفريق، بعدما جاءت نتيجة فحصه الأخير الخاص بـ»كوفيد-19» سلبية.

وغاب صلاح عن مواجهة ليفربول أمام ليستر سيتي (3-0)، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكن كلوب أكد بعد المباراة، أنه سيكون جاهزا لخوض المباراة المقبلة أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور»: «لقد خضع لفحص جاءت نتيجته سلبية اليوم، غدا لدينا فحوصات الاتحاد الأوروبي الخاصة بدوري الأبطال، يمكنه التدرب معنا، هذا كل ما في الأمر». وكان صلاح قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، لدى تواجده في بلاده للمشاركة مع المنتخب المصري في تصفيات أمم أفريقيا، وتعرض لانتقادات شديدة بعدما حضر حفل زفاف شقيقه بوجود عدد كبير من المدعوين.