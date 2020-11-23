مواصلة اعمال الصيانة وإعادة تأهيل الشبكات وتنفيذ حملات رفع التجاوزات وجباية اجور الكهرباء

الملاكات الهندسية والفنية في فرعي توزيع كهرباء البصرة

البصرة – سعدي السند :

تتواصل في عموم الرقعة الجغرافية لمدينة البصرة عمليات تنفيذ العديد من الأعمال التي تخص فرعي ( توزيع كهرباء البصرة وكهرباء شمال البصرة ) التابعين للشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب لتشمل مركز المدينة وأطرافها في الأقضية والنواحي والقرى النائية .

فحص وصيانة قابلوات الضغط العالي

الصباح الجديد تابعت من خلال الزملاء في علاقات واعلام الفرعين عددا من الأنشطة الكهربائية ، ففي فـرع تـوزيـع كـهرباء البـصرة أنجزت الملاكات الهندسية والفنية في شعبة الجوينترية (فحص وصيانة قابلوات الضغط العالي) وبإسناد مراكز الصيانة التي يقع العطب ضمن جغرافية عملها من اعمال

الصيانة الاضطرارية الطارئة لخطوط 11 و 33 كي في .

واوضح مسؤول شعبة فحص وصيانة قابلوات الضغط العالي اورد علـي فاضـل تم انجاز صيانة القابلوات

بتوجيه من مديرعام شركة توزيع كهرباء الجنوب المهندس غيث نجم عبيد السكيني ومتابعة من ادارة فرع توزيع كهرباء البصرة وتضمن العمل على الخطوط (البهادرية ٣٣k.v ، الامن الداخلي ٣٣k.v ، متنقلة التأميم ٣٣k.v ، القصور ٣٣k.v ، البترو ١١k.v ، المعارف ١١k.v العروبة ١١k.v)، حيث ان اغلب العوارض كانت عطب حلقات بسبب حفريات بعض الشركات وزيادة الاحمال .

وأشار فاضـل لقد انجزت هذه الاعمال بجهود ذاتية ومشتركة ولساعات متأخرة من الليل مع قسم السيطرة والاتصالات وشعبة التشغيل ومراكز الصيانة والنقليات والمخازن لينعم اهلنا بنعمة الكهرباء.

مراكز الصيانة تواصل أعمال الصيانة الوقائية الاستباقية

وأعلن فرع توزيع كهرباء البصرة ايضا ان ملاكاته الهندسية والفنية في مراكز الصيانة تواصل أعمال الصيانة الوقائية الاستباقية في عدة مراكز من الصيانة وتضمن عمل المراكز (الجمعيات – القبلة – المشراق – البصرة – العشار – ابي الخصيب – كوت الصلحي – حي العباس – الجمهورية – حمدان – ٥ ميل – المعقل – غرب الصلال – الجبيلة – حي الجهاد – حي البتول) وكثير من مراكز الصيانة الاخرى .

وتضمنت الصيانة للمحولات واعادة تأهيل الشبكات وملحقاتها وتنظيف المحولات المعلقة واستبدال جنابر وسحب اسلاك متدلية وتبديل عوازل ونزالات وطقم لنك فيوز ومد اسلاك وتقليم الاشجار على الشبكة الكهربائية .

حملة رفع التجاوزات وجباية اجور الكهرباء

وأعلن فرع توزيع كهرباء البصرة عن مواصلة أعمال حملة رفع التجاوزات وجباية اجور الكهرباء ضمن مناطق مركز المحافظة ، حيث تواصل لجان رفع التجاوزات أعمالها برفع التجاوزات وجباية اجور الكهرباء .

وقد أوضح مسؤول مبيعات الطاقة في الفرع المهندس مزاحم خلف ثامر بأن الحملة تتضمن أيضا تنظيم اشتراكات أصولية وربط مقاييس كهربائية لجميع أصناف المشتركين الأصوليين الذين ليس لديهم عداد وتنظيم اشتراكات للمناطق ، مبينا بان التجاوزات التي تم إزالتها تمثلت باستخدام الربط المباشر من دون وجود المقياس وتبادل التغذية بين منطقة وأخرى فضلاً عن السحب العشوائي للطاقة بعيداً عن إجراءات الربط الفني الأصولية وقيام بعض المشتركين بالسحب من اتجاهين .

وأشار مسؤول مبيعات العشار في مركز المحافظة المهندس علاء جواد محمد قامت مبيعات العشار بتشكيل لجنة مسح وتأهيل وجباية سوق العشار بالتعاون مع شعبة التجاوزات وكان العمل في منطقة بريهة ومنطقه البراضعية ومنطقة الطويسة حيث تم قطع ٦٠ محلا تجاريا مع بنايات تجارية بنوع متجاوز أو تراكم مبالغ الديون في ما بذمتهم ، وتم إنجاز ٤٥ معاملة على نظام المتجاوزين ونصب لهم مقاييس وانجاز ٢٠ معاملة على نظام الأصولي ، وتم اقامة ١٠ دعاوي قضائية وجباية الديون

استنفار الملاكات الفنية المتخصصة نتيجة لسوء الأحوال الجويّة

وبتوجيه مدير عام شركة توزيع كهرباء الجنوب ومتابعة مدير فرع توزيع كهرباء البصرة المهندس ياسين عبد الواحد ياسين أعلن فرع توزيع كهرباء البصرة عن استنفار ملاكات مراكز الصيانة والشعب الفنية والقابلوات والسيطرة والتشغيل تحسبا لأي طاريء قد تتعرض إليه الشبكة الكهربائية نتيجة لسوء الأحوال الجويّة وجّه بأستنفار تام للملاكات والآليات التابعة لمراكز الصيانة والأقسام الفنية الساندة لها وتواجد مسؤوليها في مواقع العمل للسيطرة على وضع الشبكة وإعادة المغذيات التي من المحتمل ان تخرج عن العمل نتيجة لهطول الإمطار.

وأكد على إعطاء الأولوية لتجهيز الطاقة الكهربائية إلى المستشفيات لما يمر به البلد من اجراءات احترازية لتفشي وباء فايروس كورونا ، وايضا الاولوية لمحطات الصرف الصحي من اجل استيعاب كميات المياه التي قد تتجمع وشدد على إلزام ملاكات الصيانة بأرتداء كامل معدات السلامة اثناء العمل على اصلاح الإضرار المتحملة في الشبكة الكهربائية من جراء تلك الإمطار.

وحذر الفرع المواطنين الكرام بعدم التقرب الى اعمدة الكهرباء والانارة تجنبا ً للصعق الكهربائي لا سامح الله اثناء هطول الأمطار وحفظ الله الجميع. .