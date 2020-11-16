جامعة البصرة تناقش تحديات المشاريع الصناعية ووحدة الاستقرار المجتمعي ومخاطر المخدرات

بضمنها ورشة عمل مع المؤسسات العلمية الهولندية

البصرة – سعدي السند :

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة بالتعاون والتنسيق مع الزملاء في إعلام جامعة البصرة عددا من الأنشطة الجامعية في الكليات وفي المراكز العلمية .

ورشة عمل بين جامعة البصرة والمؤسسات العلمية الهولندية

فقد نظمت كلية الزراعة في جامعة البصرة ورشة عمل عن التعاون العلمي بين جامعة البصرة والمؤسسات العلمية الهولندية قدمها كل من الدكتور نوفل عبدالامير حسين والدكتور محسن عبدالحي دشر.وتضمنت الورشة محاضرات عدة، تطرقت الى طبيعة التعاون العلمي بين كلية الزراعة في جامعة البصرة وجامعة فاخنهاتن الهولندية (Wageningen University & Research) واشار دشر الى أن هذا التعاون هو مشروع من برنامج يسهم في التنمية المستدامة والشاملة للمجتمع من خلال تعزيز المهارات والمعرفة لكل من الأفراد والمجموعات والمؤسسات يعرف ببرنامج Orange Knowledgeوالذي يتم تمويله من قبل الحكومة الهولندية. وبينت الورشة مشاركة مجموعة من طلبة الدراسات العليا والتدريسيين في دورات معنية بقطاع التربة والموارد المائية وكذلك الادارة المستدامة للتربة ومنها دورة التربة من اجل الحياة (Soil for life) فضلا عن إنشاء مختبر حاسبات متخصص تفاعلي لإقامة دورات الكترونية لاحقة كما من المؤمل تبّني بعض المشاريع الزراعية بالمشاركة مع المزارعين في المحافظة لدعم القطاع الزراعي.

مشاركة بحملة التوعية التي نظمتها وزارة الصحة

وشاركت كلية الصيدلة في جامعة البصرة بالحملة التوعوية التي نظمتها دائرة الاعلام التوعوي في وزارة الصحة قسم الصحة الجامعية .

وبين عميد كلية الصيدلة الدكتور فلاح حسن شري انه من اجل خلق الثقافة الصحية شاركنا بمحاضرة توعية اضافة الى كلمة لإيجاز ما قدمته جامعة البصرة خلال جائحة كورونا من خلال انتاج الوسط الناقل لفيروس كورونا و (kit PCR) ومعقمات الايدي والكحول الطبي ومادة الكلور وجهاز التنفس الاصطناعي ومنصة التحري الفعال ومنصة الحجر المنزلي .

كما تطرقنا خلال الكلمة الى دور الجامعة في التوعية ضد المرض من خلال مشاركة الاساتذة بالمحاضرات الالكترونية وتصميم بوسترات التوعية حول كيفية انتشار الوباء والوقاية والعلاج منه والنشر في كل وسائل التواصل الاجتماعي .

من جانبها اشادت اللجنة الوزارية للصحة والبيئة بدور جامعة البصرة في مواجهة الوباء واسناد الوزارات و دوائر الصحة في المحافظات وتزويدها بالوسط الناقل.

التحديات التي تواجه المشاريع الصناعية في العراق

ونظمت كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة البصرة ورشة عمل بعنوان (التحديات التي تواجه المشاريع الصناعية في العراق) بمشاركة باحثين ومختصين .

وتضمنت الورشة محاضرة قدم الدكتور مؤيد حسن العيداني فيها شرحا عن السياسات الحكومية التي تعاقبت على العراق والتي اكتفت بصادرات النفط الخام واهملت تشجيع الصادرات غير النفطية وذلك عن طريق انعدام تحديد معايير التنمية الاقتصادية واهمال القطاع الخاص وعدم تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي. وناقشت الورشة التحديات التي تعاني منها المشاريع الصناعية في العراق اسبابها واثارها وسبل معالجتها وهي تهدف الى وضع الحلول للمشكلات التي تعاني منها المشاريع الصناعية وايصال هذه الى المسؤولين المختصين بهذا الجانب ، فضلا عن زيادة الوعي بأهمية القطاع الصناعي للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار واقتناء المنتجات الصناعة الوطنية .

مخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع

ونظمت كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة البصرة ندوة علمية بعنوان ( مخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع) .

وتضمنت الندوة محاضرة قدمتها الدكتورة بتول غالب الناهي تعريف المخدرات وانواعها المختلفة الطبيعية والتخليقية وبينت اضرارها على الفرد والمجتمع ووضحت من خلال عرض فليم توضيحي مخاطر الكريستال واعراضه الجسمية والنفسية .

واوصت الندوة باهمية انشاء مركز استشاري تابع لجامعة البصرة لعلاج الادمان يشترك بِه اساتذة متخصصون من قسم العلوم التربوية والنفسية والارشاد النفسي والتربية الرياضية والصيدلة والطب والفنون الجميلة يعملون كفريق عمل في هذا المركز .

اخر مستجدات التشخيص والعلاج لمرض ارتفاع ضغط الدم

وشهدت كلية الطب اقامة ندوة علمية عن اخر مستجدات التشخيص والعلاج لمرض ارتفاع ضغط الدم.

وتضمنت الندوة استعراض اخر المعلومات حول تشخيص وعلاج ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته وطرق العلاج الحديثة حسب التوصيات العالمية.

وبينت الندوة ان قياس ضغط الدم بأجهزة القياس الالكترونية الحديثة في البيت وكذلك العيادات الاستشارية هو المعتمد عالمياً ويجب الاخذ به ومتابعته بصورة دورية لتجنب المضاعفات المميتة لهذا المرض الصامت.